Cô gái 14 tuổi cho biết, cô đã bị 10 đến 15 người đàn ông cưỡng hiếp nhiều lần tại một spa địa phương và đây là lần thứ 2 cô báo cảnh sát.

Theo India Today, cô gái 14 tuổi ở Gurugram, Ấn Độ báo cảnh sát rằng cô đã bị cưỡng hiếp và tấn công bởi 10 đến 15 người đàn ông. Sự việc ngay lập tức trở thành chủ đề được cộng đồng mạng Ấn Độ đặc biệt quan tâm.

Cô gái 14 tuổi cho biết, mỗi ngày cô bị hơn 10 người đàn ông tấn công tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân cho biết, đây là lần thứ 2 cô báo cảnh sát. Lần đầu tiên cô đã phải nói dối rằng, cô đang yêu một trong những bị can, người này đã hứa sẽ kết hôn với nạn nhân. Vậy nhưng sau đó, bị can không chịu kết hôn với nạn nhân mà còn dọa giết cả gia đình cô gái 14 tuổi.

Theo nạn nhân, khoảng một tháng trước, cô được Pooja – một trong những bị can mời về làm việc tại phòng khám của một bác sĩ. Vậy nhưng sau khi đi làm 2 ngày cô bị sa thải. 15 ngày sau, Pooja gặp lại cô và đề nghị cô làm lễ tân tại một spa. Vậy nhưng ngày đầu tiên đi làm, cô gái đã bị cưỡng hiếp tại một căn phòng trong spa.

Sau đó, những người này đã dùng đoạn clip cô gái bị cưỡng hiếp để ép cô tiếp tục công việc của mình. Trong đơn khiếu nại, cô gái cho biết: “Tôi buộc phải đi làm ở spa thêm 5 ngày nữa, tôi bị 10 đến 15 người đàn ông bóc lột tình dục mỗi ngày”.

Những bị can đã dùng clip nạn nhân bị cưỡng hiếp để ép buộc cô tiếp tục đi làm tại spa - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, hiện tại vẫn chưa thể xác định tuổi của nạn nhân nên không biết nạn nhân có phải là trẻ tuổi vị thành niên hay không. Một cuộc điều tra đang được mở rộng để tìm kiếm và bắt giữ những người có liên quan.

Clip: Cận cảnh đám cháy khủng khiếp tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc Tòa nhà chọc trời tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bốc cháy dữ dội, hiện tại đám cháy đã được dập tắt nhưng số người thương vong vẫn chưa được công bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-14-tuoi-bi-hon-10-nguoi-dan-ong-tan-cong-tinh-duc-moi-ngay-504878.html