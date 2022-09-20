Cô gái 14 tuổi bị hơn 10 người đàn ông tấn công tình dục mỗi ngày

Thế giới 20/09/2022 13:58

Cô gái 14 tuổi cho biết, cô đã bị 10 đến 15 người đàn ông cưỡng hiếp nhiều lần tại một spa địa phương và đây là lần thứ 2 cô báo cảnh sát.

Theo India Today, cô gái 14 tuổi ở Gurugram, Ấn Độ báo cảnh sát rằng cô đã bị cưỡng hiếp và tấn công bởi 10 đến 15 người đàn ông. Sự việc ngay lập tức trở thành chủ đề được cộng đồng mạng Ấn Độ đặc biệt quan tâm.

co gai 14 tuoi 1
 Cô gái 14 tuổi cho biết, mỗi ngày cô bị hơn 10 người đàn ông tấn công tình dục - Ảnh minh họa: Internet 

Nạn nhân cho biết, đây là lần thứ 2 cô báo cảnh sát. Lần đầu tiên cô đã phải nói dối rằng, cô đang yêu một trong những bị can, người này đã hứa sẽ kết hôn với nạn nhân. Vậy nhưng sau đó, bị can không chịu kết hôn với nạn nhân mà còn dọa giết cả gia đình cô gái 14 tuổi.

Theo nạn nhân, khoảng một tháng trước, cô được Pooja – một trong những bị can mời về làm việc tại phòng khám của một bác sĩ. Vậy nhưng sau khi đi làm 2 ngày cô bị sa thải. 15 ngày sau, Pooja gặp lại cô và đề nghị cô làm lễ tân tại một spa. Vậy nhưng ngày đầu tiên đi làm, cô gái đã bị cưỡng hiếp tại một căn phòng trong spa.

Sau đó, những người này đã dùng đoạn clip cô gái bị cưỡng hiếp để ép cô tiếp tục công việc của mình. Trong đơn khiếu nại, cô gái cho biết: “Tôi buộc phải đi làm ở spa thêm 5 ngày nữa, tôi bị 10 đến 15 người đàn ông bóc lột tình dục mỗi ngày”.

co gai 14 tuoi 2
 Những bị can đã dùng clip nạn nhân bị cưỡng hiếp để ép buộc cô tiếp tục đi làm tại spa - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, hiện tại vẫn chưa thể xác định tuổi của nạn nhân nên không biết nạn nhân có phải là trẻ tuổi vị thành niên hay không. Một cuộc điều tra đang được mở rộng để tìm kiếm và bắt giữ những người có liên quan.

Clip: Cận cảnh đám cháy khủng khiếp tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Clip: Cận cảnh đám cháy khủng khiếp tại tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc

Tòa nhà chọc trời tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bốc cháy dữ dội, hiện tại đám cháy đã được dập tắt nhưng số người thương vong vẫn chưa được công bố.

Xem thêm
Từ khóa:   bị cưỡng hiếp kết hôn với nạn nhân cộng đồng mạng Ấn Độ

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 20 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 20 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích