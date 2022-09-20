Chuẩn bị đi tắm cho cô con gái 2 tuổi, người đàn ông chết lặng khi bị con gái gọi là ‘côn đồ’

Thế giới 20/09/2022 14:59

Người bố cởi đồ chuẩn bị tắm cho cô con gái 2 tuổi của mình như những ngày trước đây thì cô bé bất ngờ nói bố là ‘côn đồ’ khiến người đàn ông chết lặng.

Mới đây câu chuyện giữa một người đàn ông họ Quách sống ở Thiên Tân, Trung Quốc và cô con gái 2 tuổi của anh ta đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng nước này. Theo một video được đăng tải trên mạng, cô con gái 2 tuổi đã không cho bố cởi quần áo và tắm cho mình sau khi được mẹ dạy về sự khác biệt giữa hai giới tính.

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 Cô con gái 2 tuổi nhất định không cho bố tắm cho mình

Vẫn giống như trước đây, mỗi lần chuẩn bị tắm cho cô con gái 2 tuổi là Quách sẽ cởi quần áo của con ra trước, vậy nhưng hôm đó, hành động của Quách trong mắt con gái lại là bất thường. Không những không đồng ý để bố tắm cho mình, cô bé hai tuổi còn gọi bố là “côn đồ”. Khi đó Quách vô cùng sửng sốt trước thái độ của con. Vậy nhưng sau khi tìm hiểu nguyên nhân thì Quách nhận ra, những gì con gái làm hoàn toàn hợp lý.

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 Không chỉ vậy cô bé còn gọi bố là 'côn đồ'

Thì ra chiều hôm đó, mẹ của cô bé đã dạy con gái về sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ. Con trai không được chạm vào cơ thể con gái, nếu điều này xảy ra thì người đó chính là kẻ côn đồ. Không ai có thể ngờ rằng, bé gái hai tuổi lại nhớ kỹ những điều mẹ dạy và áp dụng luôn với bố của mình. Ban đầu Quách hơi bối rối và không biết trả lời thế nào, vậy nhưng sau đó anh hoàn toàn đồng tình với cách dạy con của vợ.

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 Cô bé có phản ứng như vậy sau khi được mẹ dạy về sự khác biệt giới tính giữa con trai và con gái

Sau khi đoạn clip này được đăng tải lên mạng xã hội, có người khen, có người chê nhưng phần đông dư luận khen ngợi hành động của người mẹ. Dù con gái còn nhỏ nhưng cách giáo dục giới tính cho con của người mẹ nhận về cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng Trung Quốc giáo dục giới tính sự khác biệt giới tính

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