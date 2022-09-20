Phát hiện bạn trai tung ảnh khỏa thân của mình lên mạng, cô gái gọi bạn đến ‘xử lý’ người yêu

Thế giới 20/09/2022 17:00

Cô gái vô cùng sửng sốt khi phát hiện ảnh khỏa thân của mình bị bạn trai đăng tải lên mạng, trong lúc tức giận cô đã nhờ những người bạn giúp đỡ.

Theo thông tin được đăng tải trên 163 vào ngày 20/9, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Ấn Độ. Khi đang xem máy tính của Vikas, Pratheesha phát hiện bạn trai đã tung ảnh khỏa thân của mình lên internet. Trong cơn tức giận, Pratheesha đã gọi một vài người bạn của mình đến nhà để chất vấn sau đó đánh đập Vikas.

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Pratheesha vô cùng sốc khi phát hiện bạn trai tung ảnh khỏa thân của mình lên mạng - Ảnh minh họa: Internet 

Cảnh sát cho biết, Vikas 27 tuổi hiện đang là bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân ở Chennai, Ấn Độ. Vikas và bạn gái Pratheesha đang sống cùng nhau, hai bên gia đình đều biết cặp đôi hẹn hò. Cặp đôi dự định kết hôn trong thời gian tới. Vậy nhưng vào ngày 8/9, Pratheesha phát hiện trong máy tính của bạn trai Vikas có tài khoản mạng xã hội mà cô không biết. Thông qua tài khoản này, Vikas đã đăng tải những bức ảnh khỏa thân của Pratheesha lên mạng, cô vô cùng sốc và tức giận vì hành động của bạn trai.

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 Pratheesha và Vikas đã cãi vã nảy lửa sau vụ việc này - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 10/9 Pratheesha gọi điện cho 3 người bạn, sau đó cô gọi Vikas về nhà. Pratheesha và những người bạn chất vấn Vikas. Hai bên tranh cãi nảy lửa, những người bạn của Pratheesha tấn công Vikas. Khi tình trạng của Vikas khá tồi tệ, những người này mới đưa Vikas đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Vikas đã tử vong tại bệnh viện. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ Pratheesha và hai người bạn, một người bạn khác của Pratheesha vẫn đang chạy trốn.

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