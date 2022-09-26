Bị nhà chồng bạo hành suốt 14 năm vì không có của hồi môn

Thế giới 26/09/2022 10:17

Một người phụ nữ 27 tuổi tại Ấn Độ đã bị nhà chồng bạo hành suốt 14 năm vì không trả được của hồi môn khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo 163, Preeti Jagudi – một phụ nữ 27 tuổi đến từ thành phố Tehri, Uttaranchal, Ấn Độ đã kết hôn được 14 năm và có 3 đứa con nhưng lại bị nhà chồng bạo hành suốt nhiều năm qua. Lý do khiến người phụ nữ này bị cả gia đình nhà chồng đánh đập là vì không có của hồi môn.

Do không có tin tức của con gái suốt 2 tuần qua, mẹ của Preeti Jagudi đã đến thăm và phát hiện con gái bị ngất, nằm khỏa thân ở trong bếp. Trên người Preeti Jagudi đầy vết thương do bị bỏng. Khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện ngoài vết bỏng, Preeti còn có rất nhiều vết thương cũ, siêu âm dạ dày cho thấy người phụ nữ này đã không ăn uống trong nhiều ngày.

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 Trong suốt 14 năm chung sống, Preeti thường xuyên bị gia đình chồng bạo hành vì không có của hồi môn

Preeti cho biết, trong 14 năm chung sống, mẹ chồng thường xuyên dọa giết cô. Chị dâu còn giữ cô để cho bố mẹ chồng hành hạ dẫn đến phần lưng, đầu và bụng của Preeti đều có vết thương. Nạn nhân cho biết: “Họ nhốt tôi trong phòng tắm và đánh đập, họ bịt miệng tôi để không ai nghe thấy tôi la hét, họ muốn bỏ đói tôi đến chết”.

Sau khi những hình ảnh Preeti bị tra tấn được đăng tải lên mạng, Ủy ban Phụ nữ Uttaranchal lập tức yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc. Phía cảnh sát đã bắt giữ mẹ chồng, bố chồng, chị dâu của Preeti vào ngày 20/9. Hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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