Hình ảnh gián chết, tàn thuốc, pin, giun có trong đồ ăn tại căng tin của một trường đại học mới đây gây chấn động toàn Trung Quốc.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi choáng váng khi hình ảnh đồ ăn của sinh viên tại một trường đại học có tiếng ở Thâm Quyến được đăng tải lên mạng. Theo đó, trong đồ ăn tại căng tin của trường đại học này được cho là có xuất hiện gián chết, tàn thuốc, pin và có cả giun.

Những hình ảnh được cho là từ căng tin của một trường đại học có tiếng ở Thâm Quyến gây chấn động toàn Trung Quốc

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, vấn đề an toàn thực phẩm tại căng tin của trường đại học ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Bên cạnh đó nhiều ý kiến phản ánh rằng, căng tin trong trường đại học này tồn tài nhiều vấn đề như: giá cao, ít món ăn, nguyên lệu kém chất lượng, đồ ăn ôi thiu. Không chỉ vậy, nhiều học sinh đã bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn ở căng tin của trường.

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