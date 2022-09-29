Mua rắn độc qua mạng về làm thú cưng, cô gái trẻ phải trả giá đắt

Thế giới 29/09/2022 14:54

Có thú vui nuôi động vật, một cô gái trẻ đã đặt mua rắn độc trên mạng về nuôi, chỉ một tháng sau cả gia đình đã phải trả giá vì hành động này của cô gái.

Theo QQ, mới đây vụ kiện của gia đình cô gái trẻ qua đời vì bị rắn độc cắn đã có kết quả. Theo đó gia đình cô gái đã kiện nền tảng mua bán trực tuyến, người bán rắn độc và 2 công ty chuyển phát nhanh sau cái chết của con gái mình.

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Cô gái trẻ đã mua rắn độc thông qua một sàn giao dịch trực tuyến - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6/2018, cô gái họ Y ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc thông qua một sàn giao dịch trực tuyến đã 2 lần mua rắn độc về nhà làm thú cưng. Một tháng sau đó, Y bị rắn độc cắn phải vào bệnh viện điều trị. Sau đó Y được giám định là chết não và cuối cùng tử vong tại nhà.

Sau cái chết của con gái, gia đình Y đã kiện sàn giao dịch trực tuyến, những người đã bán rắn cho Y và hai công ty chuyển phát nhanh có liên quan. Gia đình cô gái yêu cầu các bên bồi thường tổng số tiền là 1.5 triệu nhân dân tệ (khoảng 5.4 tỷ đồng). Bố mẹ Y cho rằng, nền tảng trực tuyến, người bán rắn độc và các khâu trung gian đều có trách nhiệm về cái chết của con gái mình.

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 Sau một tháng mua rắn độc về làm thú cưng, cô gái trẻ đã bị rắn cắn và tử vong sau đó

Mẹ của Y cho biết, những năm gần đây, con gái thích nuôi thú cưng và nghĩ đến việc mở một cửa hàng thú cưng nhưng bị phụ huynh từ chối. Bố mẹ Y không biết con gái mua rắn độc làm thú cưng từ khi nào. Chiều ngày 09/07/2018, Y gọi điện cho mẹ nói là bị rắn cắn, sau đó gia đình đã đưa Y vào bệnh viện để điều trị, vậy nhưng sau đó Y đã không thể qua khỏi.

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