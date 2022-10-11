5 năm dùng kháng sinh liều cao để giảm đau, người phụ nữ bất ngờ phát hiện vật thể lạ trong bụng

Thế giới 11/10/2022 10:58

Trong suốt 5 năm qua, người phụ nữ 30 tuổi luôn phải sống chung với những cơn đau, vậy nhưng mới đây cô đã phát hiện trong bụng mình có vật thể lạ.

Theo 163, một người phụ nữ 30 tuổi tên Harshina sống tại Ấn Độ đã phải sống trong nỗi đau tột cùng trong suốt 5 năm. Các bác sĩ đã cho cô uống thuốc kháng sinh liều cao để giảm đau. Vậy nhưng 6 tháng qua, nhưng cơn đau của cô không thể kiểm soát. Harshina đến một bệnh viện tư nhân để khám bệnh thì phát thiện thấy một vật thể lạ trong bụng mình. Đó là một chiếc nhíp đã bị bỏ quên trong bụng Harshina khi cô sinh mổ đứa con thứ 3.

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 Sau 5 năm phải chịu đau đớn, cuối cùng Harshina cũng phát hiện ra trong bụng mình có một vật thể lạ - Ảnh minh họa: Internet

Harshina cho biết, vào năm 2017 cô đã sinh mổ tại một bệnh viện. Sau lần sinh mổ này, cô bắt đầu lên cơn đau dữ dội, Harshina nghĩ rằng vì sinh mổ nên mới đau đớn như vậy, cô đã tìm nhiều bác sĩ nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Harshina nói rằng: “Rõ ràng là vật thể kim loại đã chọc vào bàng quang của tôi gây nhiễm trùng, những cơn đau khiến tôi không thể chịu nổi”. Sau khi phẫu thuật lấy vật thể lạ này ra khỏi cơ thể, Harshina đã làm đơn kiện bệnh viện và các bác sĩ đã phẫu thuật sinh mổ cho cô 5 năm về trước.

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Từ khóa:   nỗi đau tột cùng kháng sinh liều cao không thể kiểm soát

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