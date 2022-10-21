Ông bố kiếm bộn tiền nhờ “đạo nhái” những nét vẽ nguệch ngoạc của cô con gái 4 tuổi

Thế giới 21/10/2022 13:18

Một ông bố bỗng nhiên trở nên nổi tiếng vì kiếm về gần 200 triệu đồng nhờ “đạo nhái” những tác phẩm của cô con gái mới 4 tuổi của mình.

Ngày 20/10, một ông bố 8X tại Hàng Châu, Trung Quốc bỗng nhiên nổi tiếng nhờ “đạo nhái” tác phẩm của cô con gái 4 tuổi. Theo Baijiahao, người đàn ông họ Kim cho biết: “3 ngày qua, tất cả các tác phẩm trong “kho” của tôi đều đã bán hết, tổng cộng bán được 40.000-50.000 nhân dân tệ (khoảng 136 triệu đến 170 triệu đồng). Trong đó có một bức tranh được bán với giá cao nhất là 6.666 nhân dân tệ (khoảng 22.6 triệu đồng)”.

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 Từ những nét vẽ nguệch ngoạc của cô con gái 4 tuổi, Kim đã sáng tạo và kiếm tiền từ đó

Được biết, một tháng trước Kim đã sáng tạo lại bức tranh nguệch ngoạc của con gái mình. Sau khi hoàn thành, Kim đã đăng tải toàn bộ quá trình sáng tạo của mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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 Kim bỗng nhiên nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc nhờ sự sáng tạo của mình

Kim thích vẽ từ khi học tiểu học, hiện nay anh đang làm công việc thiết kế và thường vẽ ở nhà. Có lẽ vì lý do này nên con gái Tiểu Mỹ của anh cũng thích vẽ. Cô bé thường dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên tấm bìa cứng, vợ chồng Kim luôn khen ngợi và cổ vũ con gái. Không thể ngờ rằng, Kim có thể sáng tạo và kiếm tiền từ những nét vẽ nguệch ngoạc của cô con gái 4 tuổi.

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Từ khóa:   đạo nhái cộng đồng mạng Trung Quốc quá trình sáng tạo

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