Cô dâu bị ekip chụp hình ‘cho leo cây’ vào đúng ngày cưới vì lý do chẳng thể ngờ

Chuẩn bị cho đám cưới từ vài tháng trước nhưng cô dâu chẳng thể ngờ rằng bản thân lại bị ekip chụp hình ‘cho leo cây’ vào thời điểm quan trọng nhất.

Đối với người phụ nữ, kết hôn là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Chắc chắn rằng, ai cũng mong muốn hôn lễ của mình được diễn ra một cách trọn vẹn và suôn sẻ. Vậy nhưng mới đây một cô dâu ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã bị ekip chụp hình “cho leo cây” vì lý do chẳng thể ngờ.

Cô Từ bị ekip chụp hình cưới 'cho leo cây' vào đúng ngày tổ chức hôn lễ

Theo Baijiahao, hôn lễ của cô Từ được tổ chức vào ngày 3/10, cách đó vài tháng, cô Từ đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho đám cưới của mình. Thông qua mạng xã hội, cô Từ biết một thợ chụp ảnh, cả hai thống nhất giá 5.888 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng) cho buổi chụp hình vào ngày cưới. Bởi vì hai bên ở hai thành phố khác nhau nên hợp đồng đều được gửi qua đường bưu điện. Phía cô Từ cũng đã tiến hành đặt cọc cho buổi chụp hình.

Tưởng rằng mọi chuyện thuận lợi, vậy nhưng từ ngày 22/9, cô Từ rất khó liên lạc với thợ chụp ảnh này. Đến sáng sớm ngày tổ chức đám cưới, cô Từ mới phát hiện thợ chụp ảnh đăng trên trang cá nhân với nội dung, do tình hình dịch bệnh nên không đủ nhân viên và gửi lời xin lỗi đến mọi người. Điều này có nghĩa là chỉ còn vài giờ nữa là đám cưới diễn ra mà cô Từ không có ekip chụp hình cưới.

Cô Từ buộc phải tìm một ekip chụp hình khác trong khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là hôn lễ diễn ra

Hoảng hốt và tức giận vì bị “cho leo cây”, cô Từ tìm mọi cách và tăng giá để tìm một ekip chụp hình khác cho đám cưới của mình. Sau sự việc này, cô Từ làm việc với ekip chụp hình cũ nhưng phía bên này đã cho cô vào danh sách đen. Quá thất vọng vì cách hành xử của ekip chụp hình đó, cô Từ đã đăng tải những gì mình gặp phải vào đúng ngày cưới lên mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều cư dân mạng.

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