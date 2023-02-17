“Chưa bao giờ nắm tay đàn ông” – Cô gái 28 tuổi bật khóc gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, video của một cô gái 28 tuổi được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của giới trẻ nước này.

Trong video được đăng tải, cô gái 28 tuổi độc thoại một mình. Cô bộc bạch rằng, từ tiền bạc, công việc cho đến kỳ vọng của cha mẹ về chuyện hẹn hò đều khiến cô vô cùng áp lực. Trên đầu cô đã mọc khá nhiều tóc trắng. Mặc dù đã 28 tuổi nhưng cô gái này chưa một lần được nắm tay đàn ông. Chia sẻ của cô gái đến từ Thượng Hải này ngay lập tức gây ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội xứ Trung về những áp lực mà giới trẻ phải đối mặt trong xã hội hiện đại.

Chia sẻ của cô gái 28 tuổi ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của giới trẻ Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Cô cho biết, cô chưa bao giờ nắm tay một người đàn ông nào. Ở tuổi 28, cô đã thử nhiều cách thậm chí chuyển sang hẹn hò mù quáng để tìm người bạn trai đầu tiên nhưng vẫn chưa tìm được tình yêu. Không muốn làm bố mẹ thất vọng, cô gái này đã rất nhiều lần đi xem mắt tìm bạn trai. Vậy nhưng tài chính của bản thân eo hẹp, mỗi lần hẹn hò cô phải chi vài trăm nhân dân tệ đi ăn ngoài, mua sắm quần áo, giày dép. Trong video của mình, cô gái 28 tuổi nói rằng: “Không biết trong đời này tôi có thể gặp được người đàn ông mình thích không nữa”.

Cô gái đến từ Thượng Hải cho biết, mặc dù đã 28 tuổi nhưng cô chưa một lần được nắm tay đàn ông

Áp lực từ cuộc sống khiến trên đầu cô mọc rất nhiều tóc trắng

Sau khi video của cô gái được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng cho biết đồng cảm với nữ chính của clip. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, không nên vì áp lực mà kết hôn với người mình không yêu, như vậy chỉ khiến bản thân khóc nhiều hơn mà thôi. Video của cô gái 28 tuổi đã trở thành xu hướng được tìm kiếm rộng rãi trên mạng xã hội xứ Trung.

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