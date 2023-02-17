Sau khi giết hại bạn gái rồi giấu xác trong tủ đông, người đàn ông vẫn thản nhiên quay trở về nhà và tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác.

Theo India Today, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc giết hại người yêu 22 tuổi của mình vào tối ngày 9/2. Sau khi ra tay tàn nhẫn, bị cáo giấu xác nạn nhân trong tủ đông lạnh tại một nhà hàng ở ngoại ô.

Sahil và Nikki từng có thời gian yêu và sống cùng nhau

Nạn nhân được xác định là Nikki Yadav, cô bị bạn trai Sahir Gehlot– 24 tuổi bóp cổ đến chết. Sau khi giết hại nạn nhân, Sahil đã giấu xác cô gái trong tủ đông ở một nhà hàng. Sahil bị bắt giữ sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân vào ngày 14/2.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, Sahil và Nikki yêu nhau. Cả hai gặp nhau vào năm 2018 khi họ đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, sau đó cả hai cùng vào học ở một trường đại học tại Greater Noida. Cặp đôi bắt đầu sống cùng nhau trong một ngôi nhà thuê ở Greater Noida. Đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cả hai về nhà của mình sống trong thời gian phong tỏa. Khi kết thúc phong tỏa, họ lại bắt đầu sống cùng nhau trong một ngôi nhà thuê khác.

Ngay sau khi ra tay giết chết Nikki, Sahil đã tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác

Sahil không thông báo cho gia đình biết về mối quan hệ của anh và Nikki. Gia đình Sahil đã gây áp lực và buộc anh phải kết hôn với người phụ nữ khác vào ngày 10/2. Khi Nikki phát hiện điều này, cô đã chất vấn Sahil, cả hai bắt đầu tranh cãi gay gắt. Theo cảnh sát, Sahil đã giết Nikki bằng sợi dây cáp điện thoại di động trong ô tô. Sau khi giấu xác Nikki vào tủ đông, Sahil đã quay trở về nhà và làm đám cưới với người phụ nữ khác.

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