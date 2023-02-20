Một sự việc khiến dư luận dậy sóng vừa xảy ra tại Australia khi một người đàn ông được phát hiện là cha ruột của hơn 60 đứa trẻ ở nước này.

Tại một bữa tiệc nướng, một nhóm người sống ở Australia vô tình phát hiện ra những đứa con chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm của mình có ngoại hình khá giống nhau, như thể những đứa trẻ này là anh em ruột. Sau khi tìm hiểu, các bậc phụ huynh đều sốc nặng khi biết rằng hơn 60 đứa trẻ này đều cùng một người cha.

Phụ huynh của hơn 60 đứa trẻ sốc nặng khi biết rằng con mình có chung 1 người cha - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm người này thuộc cộng đồng LGBT, đây đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Muốn có con họ phải xin tinh trùng được hiến tặng. Theo quy định, tinh trùng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong hệ thống và danh tính của người hiến tặng cũng được giữ kín.

Điều không ngờ là các cặp gia đình này lại gặp nhau trong một bữa tiệc và những đứa con của họ đều có ngoại hình na ná nhau, giống như là anh em ruột. Tất cả các phụ huynh đều sốc khi phát hiện ra rằng có một người đàn ông đã sử dụng tên giả để đi hiến tinh trùng nhiều lần. Hơn 60 đứa trẻ này đều là con của anh ta.

Người đàn ông đã sử dụng nhiều tên giả để hiến tinh trùng - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, danh tính của người đàn ông này chưa được công bố nhưng anh ta đã sử dụng 4 cái tên khác nhau để đi hiến tinh trùng cho những cặp đôi LGBT. Được biết tại Australia, việc thu phí của người hiến tặng tinh trùng là bất hợp pháp và mức án tối đa có thể lên tới 15 năm tù nhưng các hoạt động mua bán tinh trùng ở đây vẫn rất phổ biến.

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