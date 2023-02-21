Nghiện điện thoại, bé gái 9 tuổi mắc bệnh của người già

Thế giới 21/02/2023 14:02

Một bé gái 9 tuổi đã bị gai đốt sống cổ vì cúi đầu xem điện thoại quá nhiều, cảnh báo căn bệnh của người già bắt đầu tấn công học sinh tiểu học.

Theo trang MNW của Trung Quốc, những năm gần đây, độ tuổi mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ ngày càng trẻ hóa, trong số những bệnh nhân đó có cả học sinh tiểu học. Được biết, mới đây tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, một bé gái 9 tuổi đã được phát hiện bị gai đốt sống cổ - căn bệnh thường gặp ở những người 50 tuổi.

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 Hiện nay trẻ em thường xuyên sử dụng điện thoại di động - Ảnh minh họa: Internet

Trong kỳ nghỉ đông năm nay, Ming Ming (9 tuổi hiện đang học lớp 3 tại một trường tiểu học) nói với bố mẹ bé bị đau cổ nhưng những người trong gia đình không chú ý đến. Sau khi đi học lại, chứng đau cổ của Ming Ming ngày càng trở nên trầm trọng. Cô bé nói rằng các ngon tay bị tê, ảnh hưởng đến việc cầm bút và học tập nên mẹ cô bé đã đưa con gái đến bệnh viện để điều trị.

Bác sĩ Tian Fei đã sắp xếp một cuộc kiểm tra cho Ming Ming và vô cùng ngạc nhiên với kết quả. Độ cong cột sống cổ của Ming Ming đã biến thành một đường thẳng, đây chính là biểu hiện sớm của bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Việc Ming Ming còn quá trẻ mà bị thoái hóa đốt sống cổ là trường hợp tương đối hiếm gặp.

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 Bé gái 9 tuổi thường xuyên cúi đầu và sử dụng điện thoại trong một thời gian dài nên đã mắc căn bệnh của người già

Bố mẹ của Ming Ming cho biết, bình thường cô bé làm bài tập rất chậm, và thường làm bài tập đến hơn 9 giờ tối. Trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, ngoài việc làm bài tập về nhà, Ming Ming còn thích nghịch điện thoại di động. Mỗi lần chơi thường kéo dài vài tiếng đồng hồ. Và đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến Ming Ming mắc bệnh của người già. Nhờ phát hiện sớm, sau một thời gian điều trị, hiện tại tình trạng bệnh tình của Ming Ming đã được cải thiện.

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Từ khóa:   thoái hóa đốt sống cổ gai đốt sống cổ bệnh của người già

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