Nhốt con trong nhà suốt 3 năm vì sợ lây nhiễm Covid-19

Một người phụ nữ đã nhốt cậu con trai của mình trong nhà suốt 3 năm vì sợ bị lây nhiễm Covid-19, ngày 21/2 vừa qua cậu bé 10 tuổi mới được nhìn thấy mặt trời.

Theo The Indian Express, người phụ nữ Munmum Majhi, 36 tuổi đến từ Gurgaon, Ấn Độ đã nhốt bản thân và con trai 10 tuổi của mình trong phòng suốt 3 năm trời vì sợ bị lây nhiễm COVID-19. Sự việc chỉ được giải quyết sau khi người chồng làm đơn khiếu nại và gửi lên chính quyền.

Vì sợ lây nhiễm Covid-19, người mẹ đã nhốt con trai của mình trong nhà suốt 3 năm - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2000, Munmum và con trai cô đều ở trong căn hộ hai phòng ở Maruti Vihar, Gurgaon. Sau khi lệnh phong tỏa kết thúc, người chồng Sujan bắt đầu đi làm trở lại nhưng lại bị hạn chế vào nhà. Trong một cuộc trò chuyện với The Indian Express, Sujan nói rằng: “Rất khó để thuyết phục vợ tôi đưa bản thân và con trai ra ngoài vì cô ấy sợ cả hai sẽ nhiễm Covid-19. Bất cứ khi nào cô ấy ra ngoài, tôi sẽ đi cùng cô ấy đến chợ gần đó và cô ấy sẽ mua nhiều thứ cùng mộ lúc”.

Sau khi người chồng nộp đơn khiếu nại, Munmum và con trai đã được đưa ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Trong một tuyên bố gây sốc, Sujan nói rằng con trai mình thậm chí đã không nhìn thấy mặt trời trong ba năm qua. Sau khi Sujan gửi đơn khiếu nại, Munmum và cậu bé 10 tuổi đã được đưa ra ngoài, những người chứng kiến đều bàng hoàng trước “núi rác” trong căn nhà của Munmum. Người chồng nói rằng: “Tôi không cầm được nước mắt khi lần đâu tiên ôm con sau 3 năm xa cách. Tôi đã hôn lên trán con trai và hứa rằng gia đình chúng tôi sẽ quay trở lại với nhau như ngày xưa”.

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