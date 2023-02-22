Được bạn tù giới thiệu bạn gái, người đàn ông bị lừa gần 5 tỷ đồng

Mặc dù thường xuyên nhận được ảnh và điện thoại từ “bạn gái” nhưng Zhang không bao giờ được gọi video cho người yêu của mình với nhiều lý do.

Mới đây một câu chuyện xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được đăng tải trên mạng xã hội xứ Trung và nhận về rất nhiều phản hồi của cộng đồng mạng. Theo đó, Zhang và Ma gặp nhau trong tù vào tháng 7 năm 2019. Trong thời gian ngồi tù, Zhang tiết lộ với Ma rằng anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có, cả hai trở thành bạn tốt của nhau.

Sau khi ra tù, vợ Ma đã chủ động liên hệ và giới thiệu bạn gái cho Zhang - Ảnh minh họa: SCMP

Tình bạn của họ vẫn được duy trì khi cả hai được ra tù. Sau đó một người tự xưng là vợ của Ma tiếp cận Zhang trên Wechat. Người này nói rằng cô nghe nói Zhang đang độc thân và muốn giới thiệu cho anh người bạn thân nhất của mình. “Người bạn thân nhất” này họ Huang, đến từ một vùng nông thôn và đang làm y tá tại một bệnh viện.

Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt Huang nhưng Zhang đã vô cùng hạnh phúc. Sau đó vài ngày, Huang bắt đầu hỏi Zhang tiền để mua túi xách và sửa sang nhà cửa. Bất cứ khi nào Zhang nghi ngờ về những yêu cầu của Huang thì vợ của Ma sẽ can thiệp và bào chữa cho cô ấy.

Mặc dù thường xuyên nhận được ảnh và điện thoại của “bạn gái” nhưng Zhang không được phép gọi video cho cô với hàng loạt lý do. Vào cuối năm 2021, Zhang phát hiện Ma không có vợ và người bạn gái họ Huang cũng không tồn tại. Tất cả đều do một tay Ma đạo diễn. Vậy nhưng đến lúc này, Zhang đã chi 1.38 triệu nhân dân tệ (khoảng 4.9 tỷ đồng) cho “bạn gái ma”.

Mặc dù chi rất nhiều tiền cho bạn gái nhưng Zhang chưa một lần được gặp người yêu của mình - Ảnh minh họa: SCMP

Ma buộc phải ký một thỏa thuận trả nợ với Zhang. Vào tháng 8 năm 2022, Ma bị tòa án kết án 14 năm 6 tháng vì tội lừa đảo. Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Một người đã bình luận rằng: “Đúng là đàn ông hiểu đàn ông nhất”.

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