Trước sự không chung thủy của chồng, người vợ đã tức giận đến mức phóng hỏa đốt ga giường trong phòng ngủ và gây nguy hiểm cho hàng xóm.

Theo Toutiao, đây không phải là câu chuyện được hư cấu trong các bộ phim truyền hình, đó là sự việc có thật mới xảy ra tại Cát Lâm, Trung Quốc. Hiện tại người vợ đang rất lo lắng với hình phạt mà mình phải nhận sau khi đốt nhà. Được biết tòa án sẽ tiến hành xét xử công khai vụ án này.

Phát hiện chồng ngoại tình, Tôn đòi ly hôn và tìm cách trả thù - Ảnh minh họa: Interner

Vài năm trước, người phụ nữ họ Tôn ly hôn, sau đó cô quen và yêu người đàn ông họ Đặng, anh này cũng đã ly hôn. Năm 2020, cả hai đi đăng ký kết hôn và hẹn ước sẽ sống trọn đời bên nhau. Tuy nhiên lời thề này lại chẳng bền lâu, Tôn phát hiện Đặng lừa dối mình và ngoại tình với 2 người phụ nữ cùng một lúc. Không chỉ vậy, Đặng còn chuyển 60.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng) cho một trong hai nhân tình của mình.

Tôn phóng hỏa đốt hết đồ đạc trong nhà nhưng đám cháy đã lan sang nhà hàng xóm

Hiện tại, Tôn vô cùng lo lắng với hình phạt của tòa án

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tôn đã đề nghị ly hôn với Đặng. Hai bên xảy ra tranh cãi vì không thống nhất được việc ly hôn. Để trả thù chồng, Tôn đã đốt đồ đạc trong phòng khiến khói đen bay mù mịt. Thấy lửa cháy lan sang nhà hàng xóm, Đặng đã gọi điện báo cảnh sát và nhờ hai người bạn trợ giúp. Sau khi lính cứu hỏa đến đã khống chế được ngọn lửa. Tôn, Đặng và những người có liên quan đều bị đưa về đồn công an để giải quyết.

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì tự ý triệt sản sau khi sinh 11 đứa con Sau khi liên tiếp sinh 11 đứa con, người phụ nữ đã nghe theo lời khuyên của nhân viên y tế đi triệt sản, vậy nhưng người chồng lại coi đây là tội ác và đuổi vợ ra khỏi nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-phong-hoa-dot-nha-sau-khi-phat-hien-chong-ngoai-tinh-559459.html