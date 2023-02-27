Lập trình viên uống gần 2 tấn nước ngọt trong 20 năm

Thế giới 27/02/2023 10:44

Mới đây một lập trình viên cấp cao đã được đưa đến bệnh vì sỏi niệu quản, được biết người đàn ông này đã uống gần 2 tấn nước ngọt trong 20 năm qua.

Theo Sina, gần đây tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc đã xảy ra một trường hợp hy hữu. Anh Triệu là một lập trình viên cao cấp, anh được đưa vào bệnh viện điều trị vì sỏi niệu quản. Được biết ngày nào anh Triệu cũng uống nước ngọt có gas. Trong 20 năm qua, anh Triệu đã uống gần 2 tấn nước ngọt.

Nguồn tin này cho hay, anh Triệu có sỏi trong cơ thể nhiều năm qua nhưng không chú ý, đến nay đi tái khám thì phát hiện có sỏi trong thận và niệu quản. Sau khi điều trị bằng phẫu thuật, những viên sỏi trong cơ thể anh Triệu đã được loại bỏ.

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 Ngồi nhiều, thức đêm và thường xuyên uống nước ngọt, một lập trình viên cấp cao đã bị sỏi niệu quản

Các bác sĩ cho biết thêm, ngoài việc uống quá nhiều nước ngọt có gas, việc thức khuya hay ngồi lâu cũng dễ bị sỏi. Thức khuya, ngồi lâu là chuyện rất thường gặp đối với một lập trình viên, cộng thêm việc uống nước ngọt càng dễ dẫn đến hình thành sỏi.

Ngoài hình thành sỏi, uống nước ngọt thường xuyên có thể làm hỏng răng và rụng răng. Cách đây không lâu, một chàng trai 23 tuổi ở Vũ Hán, Hồ Bắc đã bị sâu và rụng răng do uống nước ngọt trong một thời gian dài. Theo tìm hiểu, bác sĩ được biết chàng trai này hầu như không uống nước mà thường uống 2 đến 3 chai nước ngọt mỗi ngày.

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Từ khóa:   lập trình viên hình thành sỏi uống nước ngọt

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