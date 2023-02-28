Lục tung hàng nghìn tấn rác tìm manh mối trong vụ thảm án tại Hong Kong

Cảnh sát Hong Kong tiến hành tìm kiếm chứng cứ và những phần thi thể của người mẫu Thái Thiên Phượng trong hàng nghìn tấn rác.

Cái chết của người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Thủ đoạn tàn nhẫn của gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng khiến nhiều người nổi da gà. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, những nghi phạm vẫn một mực chối tội và không tiết lộ nơi vứt xác nạn nhân.

Vụ thảm sát Thái Thiên Phượng khiến cộng đồng mạng nhiều nơi dậy sóng - Ảnh: Internet

Ngày 28/2 một phóng viên của Nandu đã tiết lộ rằng, cảnh sát Hong Kong không muốn từ bỏ bất kỳ manh mối nào. Hy vọng tìm thấy những phần thi thể của Thái Thiên Phượng cũng như tìm kiếm bằng chứng phạm tội của những kẻ sát hại cô. Được biết, cảnh sát có kế hoạch tìm kiếm tại bãi rác Ta Kwu Ling, bãi rác này có diện tích bằng một sân bóng đá và chứa 1.000 tấn rác. Công việc này chính thức bắt đầu từ ngày 28/2, ước tính sẽ mất ít nhất 2 đến 3 ngày để phía cảnh sát hoàn tất việc tìm kiếm bằng chứng tại bãi rác này.

Theo QQ, Hội Chữ thập đỏ địa phương cũng phát đi thông tin hỗ trợ tâm lý cho người dân trong khu vực tìm thấy thi thể của Thái Thiên Phượng. Các nhà tâm lý học cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ nên chú đến cảm xúc của con cái mình vì sức ảnh hưởng của vụ việc này quá lớn. Trẻ em cũng có thể tiếp xúc với các tin tức hoặc clip có liên quan và làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ.

Cảnh sát sẽ lục tung bãi rác Ta Kwu Ling để tìm kiếm thêm manh mối về cái chết của người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng

Thông tin từ Nadu cho hay, 4 người liên quan đến vụ án đã bị bắt bao gồm ba người đàn ông và một người phụ nữ. Họ là chồng cũ, anh chồng cũ, bố chồng cũ và mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Cả bốn người đã bị đưa ra Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long vào ngày 27/2. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 8/5, trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm, bốn nghi phạm không được phép tại ngoại.

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