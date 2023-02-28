Tự tổ tức tang lễ khi vẫn còn sống, cụ ông 84 tuổi vô cùng mãn nguyện

Một cụ ông 84 tuổi đã tự tổ chức tang lễ cho mình khiến cộng đồng mạng sửng sốt, cụ ông vô cùng hạnh phúc khi tận mắt nhìn thấy tang lễ của mình.

Mới đây một cụ ông 84 tuổi đến từ An Huy, Trung Quốc đã gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung khi tự tổ chức đám tang cho mình. Được biết, cụ ông họ Trương đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi những dân làng đã giúp đỡ ông trong “đám tang”. Hơn 100 người dân trong làng đã đến nhà ông Trương tham gia “đám tang”, thậm chí có người còn mang theo vòng hoa và các vật dụng khác.

Ông Trương tự tổ chức đám tang cho mình, hơn 100 người dân trong làng đã tham gia "tang lễ" của ông

Dân làng khiêng cụ ông lên chiếc quan tài được đặt trên một chiếc xe tải. Theo phong tục tang lễ của địa phương, chiếc xe tải sẽ kéo cụ ông đi khắp các con đường trong làng, toàn bộ hoạt động kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ. Ngoại trừ việc hỏa táng và chôn cất tại nhà tang lễ, toàn bộ “đám tang” diễn ra theo đúng quy trình tang lễ của địa phương.

Ông Trương nói rằng muốn nhìn thấy cảnh tượng khi ông ấy chết, có gì khác biệt với những người khác không. Một người dân cho biết, ông Trương có 4 người con trai và một cô con gái nhưng con của ông không ở nhà và không tham dự “đám tang” của bố.

Cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc trước hành động của cụ ông 84 tuổi này

Trao đổi với phóng viên, ông Trương cho biết lý do ông tổ chức “đám tang” cho mình là do vợ ông đã qua đời cách đây 2 năm. Các con đang đi làm ăn xa, một mình ông sống trong làng. Ông thường cảm thấy rất cô đơn nên đã tìm niềm vui bằng cách tự tổ chức đám tang cho bản thân.

Phẫu thuật thẩm mỹ thành trai đẹp Hàn Quốc để trốn truy nã Mặc dù đã phẫu thuật thẩm mỹ thành trai đẹp Hàn Quốc và đổi tên nhưng trùm ma túy Thái Lan vẫn không thể qua mắt cảnh sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-to-tuc-tang-le-khi-van-con-song-cu-ong-84-tuoi-vo-cung-man-nguyen-560375.html