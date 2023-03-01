Người đàn ông bị cả gia đình nhà vợ tấn công vì quên tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới

Thế giới 01/03/2023 14:27

Mới đây, một người đàn ông và mẹ của anh ta đã bị cả gia đình bên vợ đánh đập chỉ vì người này quên tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.

Theo 163, nạn nhân Vishal Nangre – 32 tuổi là tài xế của một công ty chuyển phát nhanh. Vợ anh là Kalpana làm việc tại một cửa hàng thực phẩm. Cặp đôi kết hôn vào năm 2018 và cùng nhau sống ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ.

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 Không được tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới, người vợ đã gọi người nhà đến hành hung chồng và mẹ chồng

Vậy nhưng vào ngày 18/2 vừa qua, Kalpana đã tranh cãi nảy lửa với Nangre vì anh quên kỷ niệm ngày cưới của họ. Khi đó, Nangre đang rửa xe gần nhà thì thấy Kalpana đi làm về, sau đó người vợ bắt đầu mắng mỏ chồng và mẹ chồng. Cô nói rằng không muốn sống với Nangre nữa. Kalpana cũng gọi điện cho anh trai và bố mẹ ruột của mình nói về việc chồng quên tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.

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 Không chỉ bị thương ở người, xe và nhà của Nangre đều bị hư hại nặng nề

Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra khi người nhà của Kalpana đến nhà Nangre. Anh trai của Kalpana thậm chí còn làm hỏng xe của Nangre và đập vỡ cửa sổ nhà em rể. Sau khi đến bệnh viện điều trị, Nangre đã tìm đến cảnh sát và đệ đơn kiện những người đã hành hung mình.

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Từ khóa:   kết hôn tranh cãi nảy lửa hỗn chiến

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