"Hình phạt" không cho phụ nữ đường sống thời cổ đại đáng sợ thế nào?

Thâm cung bí sử 02/03/2023 10:20

Do địa vị thấp kém của phụ nữ trong xã hội phong kiến, những gia tộc không có con trai thừa kế thường trút giận lên người phụ nữ.

Trung Quốc có lịch sử văn hóa lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất định trong sự phát triển của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, trong thời kỳ phong kiến, tại đây đã xuất hiện một số hiện tượng xã hội có ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp. Một trong những hiện tượng cần được nói đến đó chính là “cật tuyệt hộ”.

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 Trong xã hội phong kiến, địa vị của người phụ nữ vô cùng thấp kém - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội phong kiến cổ đại Trung Quốc, “tuyệt hộ” là những gia đình có vận mệnh vô cùng thê thảm. “Tuyệt hộ” được hiểu là không có con cháu đời sau, điều đó cũng có nghĩa là gia tộc đó sau này sẽ “biến mất”. Đến cuối cùng một người thờ cúng cũng không có.

Còn “cật tuyệt hộ” lại là một phong tục vô cùng đáng sợ của xã hội cổ đại Trung Quốc. Vậy thì “cật tuyệt hộ” được hiểu như thế nào? Vào thời nhà Thanh, những người không có con trai sau khi qua đời, người thân và hàng xóm sẽ giúp đỡ “lo chuyện hậu sự”. Khi mọi chuyện tiến hành xong xuôi, những người này sẽ kéo đến nhà của người chết chia nhau tiền bạc, ruộng vườn, nhà cửa. Không chỉ tranh giành tài sản, những người này còn lấy tiền của người chết tổ chức yến tiệc, có khi tổ chức vài ngày. Đây chính là phong tục “cật tuyệt hộ” của người Trung Quốc cổ đại.

Do ảnh hưởng sâu sắc của xã hội phong kiến, trong gia tộc nhất định phải có một người con trai để thừa kế. Vào thời đó, địa vị của người phụ nữ vô cùng thấp kém. Điều đau lòng nhất đó là những người tiến hành “cật tuyệt hộ” lại là những người trong dòng tộc, người thân, hàng xóm của người đã khuất.

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 Khi người đàn ông trong nhà qua đời, nếu không có con trai nỗi dõi, những người phụ nữ trong gia đình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Khi người đàn ông trong gia đình qua đời, những người trong dòng tộc sẽ đuổi vợ và con gái của người quá cố ra khỏi nhà hoặc bán cho người khác. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, vợ và con gái của người đã chết không được nhận một đồng xu nào từ tài sản của gia đình mình. Những người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà còn nghèo hơn cả những người ăn xin trên phố. Nếu như gặp được người tốt thì có thể lấy chồng còn nếu không thì đành phải đưa con lang thang khắp nơi xin ăn qua ngày.

Người đàn ông bị cả gia đình nhà vợ tấn công vì quên tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới

Người đàn ông bị cả gia đình nhà vợ tấn công vì quên tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới

Mới đây, một người đàn ông và mẹ của anh ta đã bị cả gia đình bên vợ đánh đập chỉ vì người này quên tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.

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Từ khóa:   văn minh nhân loại cật tuyệt hộ Trung Quốc cổ đại

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