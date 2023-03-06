Chặt cây trước nhà vì thầy bói phán bị cản trở hôn nhân

Một gia đình đã quyết định chặt một cây óc chó trước nhà vì thầy bói nói rằng cây này cản trở đường hôn nhân của cô con gái.

Theo 163, mới đây tại Nhật Chiếu, Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra một câu chuyện khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Được biết cô con gái của nhà này đã đi xem bói, thầy bói nói rằng cây óc chó trước nhà đã cản trở hôn nhân của cô ấy. Sau khi bố và em trai về nhà đã vội vàng đốn cây này xuống. Cô gái đã đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội và cho rằng bản thân vẫn tin vào khoa học.

Cô gái đăng hình ảnh, cả nhà chặt cây óc chó vì thầy bói nói rằng cây này cản trở đường hôn nhân của cô

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người bình luận rằng, nếu như thầy bói có thể bói chính xác thì anh ta đã không phải làm thầy bói nữa rồi.

Những hình ảnh này ngay lập tức nhận được những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Một vài người khác thì nói rằng, câu chuyện này khá giống với nội dung của một bộ phim điện ảnh. Thầy bói hỏi gia chủ rằng có phải trong nhà có một con chó đúng không? Gia chủ nói có, thầy bói lại nói rằng con chó này có vấn đề, phải xử lý ngay. Một người bạn của thầy bói hỏi rằng nếu như gia chủ nói trong nhà không có chó thì phải làm sao? Thầy bói liền trả lời, vậy thì sẽ phải nói trong nhà thiếu một con chó, cần phải mua một con. Như vậy có thể thấy được rằng, trong trường hợp nào thầy bói cũng có sẵn phương án trả lời.

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