Về quê 2 ngày không có ai đến ngỏ lời, cô gái rủ chị gái ngồi trước cửa “tìm chồng”

Đến tuổi kết hôn mà chưa có đối tượng nào, cô gái trẻ quyết định về quê tìm chồng, vậy nhưng về quê 2 ngày vẫn không có ai đến ngỏ lời, cô gái vô cùng lo lắng.

Theo Sohu, mới đây một cô gái trẻ sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm tìm chồng của mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cô gái chia sẻ rằng, cô vốn làm việc ở thành phố, đến nay về quê đã được 2 ngày rồi nhưng vẫn không có ai đến ngỏ lời. Cách nói chuyện của bố mẹ cũng khiến cô cảm nhận được cả nhà mong cô tìm được bạn trai.

Em gái về quê 2 ngày nhưng không có ai đến nhà tìm hiểu nên đã rủ chị gái ra ngồi trước cửa nhà

Trước đó bố mẹ cô cũng hối thúc cô dẫn bạn trai về nhà, vậy nhưng cô lại về nhà một mình khiến bố mẹ cô không vui. Tuổi tác của cô gái ở thành phố thì không lớn nhưng nếu so ở quê thì cũng quá tuổi. Khi về quê ăn Tết, cũng có họ hàng muốn giới thiệu bạn đời cho cô gái trẻ, vậy nhưng lúc đó cô gái vẫn muốn mình tự tìm sẽ tốt hơn. Giờ đây không thể tìm được đối tượng bên ngoài, cô gái đành về quê tìm chồng.

Hai chị em ngồi đợi cả một ngày nhưng không có ai đến ngỏ lời

Vậy nhưng, sau khi cô gái về quê 2 ngày mà vẫn không có ai đến nhà ngỏ lời. Cô gái cho rằng tin tức cô trở về chưa được truyền ra ngoài nên đã quyết định thực hiện một hành động chẳng ai ngờ tới. Cô và chị gái ăn mặc, trang điểm xinh đẹp sau đó ngồi trước cửa nhà một ngày với mục đích thông báo cho mọi người là cô đã về quê. Tuy hai chị em ngồi ngoài cửa suốt một ngày nhưng vẫn không có ai ngó ngàng tới khiến cô gái vô cùng xấu hổ.

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