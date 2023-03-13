Bị ho nửa năm mới biết sặc vỏ tôm, kết luận của bác sĩ khiến bệnh nhân sốc nặng

Thế giới 13/03/2023 09:28

Mặc dù bị ho suốt nửa năm nhưng người đàn ông không chịu đi khám, đến khi đi đến bệnh viện thì bác sĩ phát hiện trong phổi có vỏ tôm.

Theo QQ, mới đây một sự việc liên quan đến sức khỏe đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Một người đàn ông bị ho suốt nửa năm nhưng không biết rằng bản thân bị sặc vỏ tôm. Đến khi đi khám thì bác sĩ cho biết trong phổi có vỏ tôm, tình trạng bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu tổn thương tiền ung thư.

bi ho 1
 Ông Lý là người rất thích ăn tôm, nhưng chẳng thể ngờ món ăn này lại khiến ông mắc bệnh

Nguồn tin này cho hay, ông Lý đến từ Vũ Hán, Trung Quốc rất thích ăn tôm. Vào tháng 6 năm ngoái, ông Lý và những người bạn tổ chức ăn uống. Trong lúc ăn uống cười đùa, ông Lý vô tình nuốt phải vỏ tôm, không may, vỏ tôm này lại đi vào trong phổi.

Mặc dù hơn nửa năm sau đó, ông Lý bị ho liên tục nhưng không chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Ông cho rằng bị ho là vì bản thân thường xuyên hút thuốc nên không chịu đi khám. Gần đây, ông Lý ho ra máu thì mới chịu vào bệnh viện khám bệnh.

bi ho 2

bi ho 3
 Bác sĩ phát hiện trong phổi của ông Lý có vỏ tôm, đây là nguyên nhân khiến ông bị ho suốt nửa năm qua

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra rằng phổi của ông Lý có một vùng nhiễm trùng rộng. Không chỉ vậy, các tổn thương tiền ung thư đã xuất hiện. Thủ phạm gây ra tình trạng này chính là vỏ tôm đã “mắc kẹt” trong phổi ông Lý hơn nửa năm qua. Hiện tại, vỏ tôm đã được các bác sĩ gắp ra, ông Lý cũng đang được điều trị tại bệnh viện.

Cô dâu buồn bã vì 19 bàn tiệc trong hôn lễ không ai tham gia, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ngao ngán

Cô dâu buồn bã vì 19 bàn tiệc trong hôn lễ không ai tham gia, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ngao ngán

Nhìn 19 bàn tiệc không ai tới dự, cô dâu vô cùng tức giận quay video đăng lên nhóm gia đình, những người biết chuyện thì tỏ ra ngao ngán.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung tiền ung thư ho ra máu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 49 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích