Mặc dù bị ho suốt nửa năm nhưng người đàn ông không chịu đi khám, đến khi đi đến bệnh viện thì bác sĩ phát hiện trong phổi có vỏ tôm.

Theo QQ, mới đây một sự việc liên quan đến sức khỏe đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Một người đàn ông bị ho suốt nửa năm nhưng không biết rằng bản thân bị sặc vỏ tôm. Đến khi đi khám thì bác sĩ cho biết trong phổi có vỏ tôm, tình trạng bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu tổn thương tiền ung thư.

Ông Lý là người rất thích ăn tôm, nhưng chẳng thể ngờ món ăn này lại khiến ông mắc bệnh

Nguồn tin này cho hay, ông Lý đến từ Vũ Hán, Trung Quốc rất thích ăn tôm. Vào tháng 6 năm ngoái, ông Lý và những người bạn tổ chức ăn uống. Trong lúc ăn uống cười đùa, ông Lý vô tình nuốt phải vỏ tôm, không may, vỏ tôm này lại đi vào trong phổi.

Mặc dù hơn nửa năm sau đó, ông Lý bị ho liên tục nhưng không chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Ông cho rằng bị ho là vì bản thân thường xuyên hút thuốc nên không chịu đi khám. Gần đây, ông Lý ho ra máu thì mới chịu vào bệnh viện khám bệnh.

Bác sĩ phát hiện trong phổi của ông Lý có vỏ tôm, đây là nguyên nhân khiến ông bị ho suốt nửa năm qua

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra rằng phổi của ông Lý có một vùng nhiễm trùng rộng. Không chỉ vậy, các tổn thương tiền ung thư đã xuất hiện. Thủ phạm gây ra tình trạng này chính là vỏ tôm đã “mắc kẹt” trong phổi ông Lý hơn nửa năm qua. Hiện tại, vỏ tôm đã được các bác sĩ gắp ra, ông Lý cũng đang được điều trị tại bệnh viện.

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