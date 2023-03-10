Cô dâu buồn bã vì 19 bàn tiệc trong hôn lễ không ai tham gia, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ngao ngán

Thế giới 10/03/2023 16:36

Nhìn 19 bàn tiệc không ai tới dự, cô dâu vô cùng tức giận quay video đăng lên nhóm gia đình, những người biết chuyện thì tỏ ra ngao ngán.

Nhiều người ví von rằng, con gái lấy chồng giống như được sinh ra lần thứ 2, lấy được người chồng tốt sẽ sung sướng còn lấy phải ông chồng không tốt sẽ khổ cả đời. Cô gái nào cũng mong chờ một đám cưới hoàn hảo dù thực tế vào tưởng tượng vẫn luôn có những khác biệt. Vậy nhưng, hôn lễ là sự kiện quan trọng của đời người, những thủ tục cơ bản như đặt tiệc rượu để báo hỷ với bạn bè, người thân là việc không thể thiếu.

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 Cô dâu tổ chức tiệc cưới nhưng không có ai tham gia

Mới đây, một cô dâu đã tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng với 19 bàn tiệc, vậy nhưng không một khách mời nào tham gia tiệc cưới của cô. Theo giấy mời, thời gian khai tiệc là 11 giờ 58 phút, nhưng đến 12 giờ 30 phút vẫn không có ai đến. Cha mẹ cô gái vô cùng lo lắng, liên tiếp gọi điện cho người thân và bạn bè, vậy nhưng không ai nghe máy, nếu nghe máy cũng giả vờ rằng tín hiệu không tốt rồi tắt máy.

Theo Sohu, sau khi biết được thái độ của người thân và bạn bè, cô dâu lấy điện thoại di động ra chụp 19 bàn tiệc trống, vừa chụp hình vừa chửi bới. Cô tức giận chỉ ra những người không nể mặt mình. Sau khi quay xong, cô dâu gửi video vào nhóm gia đình. Bằng cách nào đó, đoạn video này lại lan truyền lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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 Quá tức giận, cô dâu đã quay lại video rồi đăng lên nhóm của gia đình

Một người họ hàng của cô dâu cho biết, đây là lần thứ 4 người phụ nữ kết hôn, trong 3 lần đầu, mỗi gia đình đều mừng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.6 triệu đồng) cùng quà cưới có giá trị cao. Người này cho biết: “Tôi không làm được, hết lần này đến lần khác, cô ấy lấy chồng đều tổ chức tiệc cưới để nhận phong bì. Tiền của chúng tôi không phải là gió thổi tới”. Họ hàng không tới tham gia hôn lễ chứng tỏ đã có tính toán từ trước, họ cho rằng người phụ nữ kết hôn liên tục là để kiếm tiền

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Từ khóa:   tham gia tiệc cưới đám cưới hoàn hảo mạng xã hội

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