Cô dâu buồn bã vì 19 bàn tiệc trong hôn lễ không ai tham gia, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ngao ngán

Nhiều người ví von rằng, con gái lấy chồng giống như được sinh ra lần thứ 2, lấy được người chồng tốt sẽ sung sướng còn lấy phải ông chồng không tốt sẽ khổ cả đời. Cô gái nào cũng mong chờ một đám cưới hoàn hảo dù thực tế vào tưởng tượng vẫn luôn có những khác biệt. Vậy nhưng, hôn lễ là sự kiện quan trọng của đời người, những thủ tục cơ bản như đặt tiệc rượu để báo hỷ với bạn bè, người thân là việc không thể thiếu.

Cô dâu tổ chức tiệc cưới nhưng không có ai tham gia

Mới đây, một cô dâu đã tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng với 19 bàn tiệc, vậy nhưng không một khách mời nào tham gia tiệc cưới của cô. Theo giấy mời, thời gian khai tiệc là 11 giờ 58 phút, nhưng đến 12 giờ 30 phút vẫn không có ai đến. Cha mẹ cô gái vô cùng lo lắng, liên tiếp gọi điện cho người thân và bạn bè, vậy nhưng không ai nghe máy, nếu nghe máy cũng giả vờ rằng tín hiệu không tốt rồi tắt máy.