Hy hữu: Cô gái đổ mồ hôi khiến tất cả quần áo chuyển sang màu xanh lam

Cô gái ngỡ ngàng khi thấy cơ thể đổ mồ hôi có màu xanh lam, đến bệnh viện kiểm tra mới biết mình bị chứng mồ hôi màu.

Mồ hôi thực chất là “máy điều hòa nhiệt độ” của cơ thể con người. Trong trường hợp bình thường, đổ mồ hôi tức là cơ thể bạn đang thải độc. Có hai cách để thải độc trong cơ thể con người đó là đi tiểu và đổ mồ hôi. Trong đó đổ mồ hôi là cách thải độc hiệu quả nhất, vừa có lợi cho quá trình trao đổi chất vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Đổ mồ hôi là phương thức giúp cơ thể trao đổi chất và tăng cường miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng mới đây một cô gái trẻ cho biết mình đổ mồ hôi màu xanh lam và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo 163, ngày 13/3 một cô gái ở Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, quần áo của cô đã bị nhuộm thành màu xanh lam. Cô gái còn hài hước nói rằng không biết bản thân có phải máu màu xanh hay không nữa. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ khẳng định nguyên nhân của việc này chính là do tuyến mồ hôi của cô gái. Cô bị chứng mồ hôi màu (Chromahidrosis).

Trong trường hợp bình thường, mồ hôi thường trong suốt và không màu. Đối với trường hợp “mồ hôi màu” thì cơ thể thường tiết ra mồ hôi có các màu như vàng, xanh lam, xanh lá cây, tím, đen…. Trong đó màu vàng là loại “mồ hôi màu” phổ biến nhất, chiếm khoảng 10%.

Một cô gái đến từ Tứ Xuyên bất ngờ phát hiện mình bị chứng mồ hôi màu, quần áo dính mồ hôi đều bị nhuộm sang màu xanh lam

Theo các chuyên gia, chứng mồ hôi màu không giới hạn về độ tuổi và nó có thể xảy ra liên tục hoặc thỉnh thoảng. Hiện nay vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả. Các chuyên gia khuyên các bệnh nhân mắc chứng mồ hôi màu cần chú ý vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên thay quần áo, giữ cho da khô thoáng để tránh tình trạng mồ hôi màu trở nên trầm trọng hơn.

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