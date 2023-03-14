Hy hữu: Cô gái đổ mồ hôi khiến tất cả quần áo chuyển sang màu xanh lam

Thế giới 14/03/2023 11:14

Cô gái ngỡ ngàng khi thấy cơ thể đổ mồ hôi có màu xanh lam, đến bệnh viện kiểm tra mới biết mình bị chứng mồ hôi màu.

Mồ hôi thực chất là “máy điều hòa nhiệt độ” của cơ thể con người. Trong trường hợp bình thường, đổ mồ hôi tức là cơ thể bạn đang thải độc. Có hai cách để thải độc trong cơ thể con người đó là đi tiểu và đổ mồ hôi. Trong đó đổ mồ hôi là cách thải độc hiệu quả nhất, vừa có lợi cho quá trình trao đổi chất vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

mo hoi mau 1
 Đổ mồ hôi là phương thức giúp cơ thể trao đổi chất và tăng cường miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng mới đây một cô gái trẻ cho biết mình đổ mồ hôi màu xanh lam và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo 163, ngày 13/3 một cô gái ở Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, quần áo của cô đã bị nhuộm thành màu xanh lam. Cô gái còn hài hước nói rằng không biết bản thân có phải máu màu xanh hay không nữa. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ khẳng định nguyên nhân của việc này chính là do tuyến mồ hôi của cô gái. Cô bị chứng mồ hôi màu (Chromahidrosis).

Trong trường hợp bình thường, mồ hôi thường trong suốt và không màu. Đối với trường hợp “mồ hôi màu” thì cơ thể thường tiết ra mồ hôi có các màu như vàng, xanh lam, xanh lá cây, tím, đen…. Trong đó màu vàng là loại “mồ hôi màu” phổ biến nhất, chiếm khoảng 10%.

do mo hoi 2do mo hoi 3

do mo hoi 4
 Một cô gái đến từ Tứ Xuyên bất ngờ phát hiện mình bị chứng mồ hôi màu, quần áo dính mồ hôi đều bị nhuộm sang màu xanh lam

Theo các chuyên gia, chứng mồ hôi màu không giới hạn về độ tuổi và nó có thể xảy ra liên tục hoặc thỉnh thoảng. Hiện nay vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả. Các chuyên gia khuyên các bệnh nhân mắc chứng mồ hôi màu cần chú ý vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên thay quần áo, giữ cho da khô thoáng để tránh tình trạng mồ hôi màu trở nên trầm trọng hơn.

Đặt giao hoa tạo sự bất ngờ cho vợ, người đàn ông lại nhìn thấy cảnh tượng chẳng thể ngờ

Đặt giao hoa tạo sự bất ngờ cho vợ, người đàn ông lại nhìn thấy cảnh tượng chẳng thể ngờ

Vào ngày Lễ tình nhân, chàng trai trẻ nhận được một đơn hàng, người đặt giao hoa là một người đàn ông lớn tuổi, người này muốn tạo sự bất ngờ cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chromahidrosis quá trình trao đổi chất tăng cường hệ miễn dịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 12 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích