Bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì quá lười biếng và phản ứng bất ngờ của người vợ

Thế giới 16/03/2023 16:29

Mặc dù kết hôn đã lâu nhưng người vợ không muốn làm bất cứ việc gì, không thể chịu nổi sự lười biếng của vợ, người chồng đã đuổi cô ra khỏi nhà.

Khi yêu nhau, phụ nữ luôn được đàn ông chiều chuộng, vậy nhưng sau khi kết hôn những điều lãng mạn đó sẽ được thay thế bởi những thứ thực tế hơn. Chính vì vậy hầu hết chị em phụ nữ đều không thể vượt qua rào cản này, họ luôn cảm thấy người đàn ông mà mình yêu trước đây đã thay đổi. Nhiều người ngộ nhận rằng chồng không còn yêu mình nữa hoặc hôn nhân quá nhàm chán. Người phụ nữ cảm thấy lạc lõng ngay trong căn nhà của họ.

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 Sau khi kết hôn, người phụ nữ không chịu làm việc nhà

Câu chuyện của một người phụ nữ đến từ Hồ Nam, Trung Quốc cũng giống như vậy. Sau khi kết hôn, người phụ nữ này vẫn nghĩ rằng cuộc sống như hồi mới yêu. Cô không làm việc nhà, không nấu ăn, chồng cô là người làm việc đó. Trong khi người chồng phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, anh không có thời gian làm việc nhà. Vì việc này, hai người thường xuyên cãi vã.

Người vợ không muốn làm việc nhà, anh chồng đi làm về vừa mệt mỏi, vừa phải dọn nhà, nấu cơm. Thậm chí quần áo người vợ cũng không tự giặt, anh chồng đành phải tự mình làm. Nhiều lần nói chuyện nhưng người vợ không chịu thay đổi, anh chồng đã đuổi cô ra khỏi nhà.

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 Không chịu nổi sự lười biếng của vợ, anh chồng đã đuổi cô ra khỏi nhà

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, người vợ oán giận chồng, cô cảm thấy mình thật sai lầm khi kết hôn với người đàn ông này. Cô trách anh chồng không biết thương hoa tiếc ngọc, sao lại bắt người phụ nữ yếu đuối làm việc nhà. Cô rất không vui nên đã bỏ đi, cô thà sống ở bãi đậu xe ven đường còn hơn là trở về nhà.

Một người đi đường thấy người vợ ngủ lề đường đã nhiệt tình mua đồ ăn cho cô, vậy nhưng người phụ nữ này không hề cảm kích mà còn chửi người kia: “Đừng lo cho tôi, cũng không đuổi được tôi, tôi sẽ ngủ ở đây, xem ai có thể kiểm soát tôi”.

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 Người phụ nữ này còn cao giọng khi được người qua đường giúp đỡ

Người qua đường nói không phải đuổi cô đi mà chỉ mang một chút đồ ăn thức uống cho cô thôi. Vậy nhưng người vợ này còn không thèm nhìn đến nó và nói rằng: “Tôi sẽ không nhận đồ bố thí đâu, tôi không phải kẻ ăn xin. Hãy tránh xa tôi ra và đừng làm phiền giấc ngủ của tôi”.

Cộng đồng mạng xứ Trung đều bày tỏ sự khó hiểu khi thấy một người phụ nữ lười biếng như vậy. Nhiều người nhận xét, người vợ này không đáng được cảm thông, bị chồng đuổi ra khỏi nhà chính là lỗi của cô ấy.

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