Bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm, cô gái xinh đẹp liền nảy ra suy nghĩ chẳng thể ngờ

Thế giới 23/03/2023 16:20

Cô gái trẻ bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm nên đã gọi một tài xế đến chuyển đồ, bỗng nhiên cô gái đưa ra một lời đề nghị chẳng thể ngờ.

Những người trẻ tuổi tình cảm thường thiếu ổn định, vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Cũng đôi khi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà gây ra khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Có những người thích uống rượu, thích kết bạn khiến nửa kia ghen tuông. Nếu không giải thích rõ ràng sẽ nảy sinh nhiều hiểu lầm gây tổn thương tình cảm.

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 Sau khi cãi nhau, cô gái trẻ bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà

Một tài xế xe tải nhận được một đơn hàng, một cô gái trẻ cần chuyển nhà vào lúc nửa đêm. Cô gái cho biết mình bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà, đến giờ này cô không biết đi đâu về đâu. Cô chỉ có thể gọi bên chuyển nhà đến lấy đồ của mình rồi tìm chỗ ở sau. Mặc dù cô gái không có bạn bè người thân nhưng bạn trai của cô không hề quan tâm đến điều này mà vẫn đuổi cô ra khỏi nhà.

Mặc dù bị đuổi ra khỏi nhà, cô gái vẫn cho rằng mình không sai, bạn trai của cô mới có vấn đề. Cô đi chơi với người khác là tự do của cô, bạn trai không nên nghi ngờ và thiếu tin tưởng cô đến như vậy. Nếu như không còn tin tưởng nhau thì nên chia tay để tìm một người lý tưởng hơn trong cuộc sống.

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 Không có nơi nào để đi, cô gái ngỏ lời đến ở nhờ nhà anh tài xế

Vậy nhưng chẳng thể ngờ, vừa bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà, thấy anh tài xế bên công ty chuyển nhà cô gái liền ngỏ ý: “Tôi muốn đến nhà anh, xin hãy nhận tôi, tôi biết giặt quần áo, nấu ăn. Tôi không có tiền trả tiền phòng, anh có thể giúp tôi không? Cho tôi ở tạm nhà anh 1 tháng, tôi đi làm sẽ gửi tiền nhà cho anh”. Anh tài xế thấy cô gái đáng thương và ngoại hình xinh đẹp nên nói rằng, nơi mình ở điều kiện không được tốt nhưng có thể cho cô ở một thời gian. Chỉ sợ rằng cô sẽ không ở được vì điều kiện sống ở đó khá hạn chế.

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 Không đủ tiền trả tiền phòng, cô gái đề nghị sẽ nấu cơm, giặt đồ cho anh tài xế

Cô gái nói rằng mình không kén chọn, chỉ cần có một nơi ở là được, mặc dù cô trang điểm rất sành điệu nhưng đòi hỏi của cô không cao. Cô gái muốn tìm một công việc phù hợp để tiết kiệm tiền trả tiền nhà cho anh tài xế. Lúc này đã là nửa đêm, anh tài xế thấy cô gái đáng thương nên đã đồng ý đưa cô gái về nhà. Dù cô gái không trả tiền phòng nhưng cô giặt đồ, cơm nước cho anh cũng coi như anh có một cô bạn gái rồi.

Theo Sohu, cộng đồng mạng xứ Trung đều vô cùng bất ngờ trước sự việc này. Cô gái trẻ và anh tài xế đều vô cùng dễ dãi trong chuyện tình cảm. Mặc dù vừa mới cãi nhau với bạn trai, cô gái đã đồng ý đi cùng người đàn ông khác mà không biết rằng bên ngoài xã hội có muôn vàn cám dỗ.

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