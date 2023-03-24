Mang 14 tỷ đồng đi mua vàng, chàng trai trẻ bị cảnh sát hỏi thăm với lý do chẳng thể ngờ

Vào 2 tiệm vàng và chi hơn 14 tỷ đồng để mua vàng, vậy nhưng chàng trai trẻ lại bị cảnh sát bắt giữ vì lý do khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây một người đàn ông đã đến hai cửa hàng vàng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh để mua vàng. Điều đáng nói là người đàn ông này đã chi ra 4 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 14 tỷ đồng) để mua vàng, hành động này của chàng trai trẻ gây chú ý với nhân viên tiệm vàng. Chàng trai trẻ mua rất nhiều vàng nên đã khiến nhân viên tiệm vàng chú ý Trong đoạn video được đăng tải, hai tiệm vàng gần nhau đã đón tiếp một vị khách đặc biệt. Người đàn ông này đeo kính, đeo khẩu trang và xách theo một chiếc túi. Người đàn ông này đã mua vàng miếng từ hai tiệm vàng khác nhau. Lý do khiến vị khách hàng này thu hút sự chú ý của nhân viên tiệm vàng là sau khi vào tiệm vàng, anh ta hỏi sơ qua về giá cả và trọng lượng của vàng rồi sau đó yêu cầu nhân viên lấy vàng ra rồi quẹt thẻ thanh toán mà không trả giá.

Tại tiệm vàng đầu tiên, người đàn ông này đã quẹt thẻ 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng). Sau khi mua vàng của tiệm vàng này xong, người đàn ông tiếp tục sang tiệm vàng kế bên để mua vàng. Điều này khiến nhân viên của tiệm vàng chú ý và đã báo cảnh sát. Trong điều kiện bình thường, rất ít người mua vàng như vậy nên hành động này của người đàn ông đã gây chú ý với nhân viên tiệm vàng. Mua hết tiệm vàng này, người đàn ông tiếp tục sang cửa hàng bên cạnh để mua vàng Sau khi cảnh sát đến đã phát hiện ra rằng, tất cả số tiền trong thẻ của người đàn ông đều là tiền lừa đảo qua mạng, chàng trai trẻ đã bị bắt giữ. Được biết, theo chỉ đạo của “cấp trên”, người đàn ông này đã mua số lượng lớn vàng để rửa tiền. Phía cảnh sát cho hay, người đàn ông họ Vương đã quẹt thẻ hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 14 tỷ đồng) trong một ngày để mua 8 kg vàng.

Người đang ông đã bị phía cảnh sát bắt giữ vì tội rửa tiền Hiện nay, ngoài các thủ đoạn truyền thống là chuyển tiền vào nhiều thẻ ngân hàng để rửa tiền, tội phạm mảng này còn mua vàng hoặc các vật phẩm có giá trị khác nhau rồi bán đi để hợp thức hóa số tiền phi pháp. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác để phân biệt loại tội phạm này.

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