Vô tình phát hiện vợ qua lại với 300 người đàn ông trong 2 năm, người chồng suy sụp

Một lần tình cờ, người chồng phát hiện ra rằng trong suốt 2 năm qua, vợ mình đã qua lại với ít nhất 300 người đàn ông khiến anh suy sụp.

Mới đây, sự việc một người phụ nữ nảy sinh tình cảm với 300 người đàn ông trong hai năm gây náo động và được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung. Cuối cùng, người chồng cũng phát hiện ra sự thật và sự việc này một lần nữa làm dấy lên những suy nghĩ về lòng chung thủy và đạo đức trong hôn nhân. Theo Sohu, nhân vật chính của câu chuyện là người phụ nữ họ Trương, sống ở Giang Tô, Trung Quốc. Mặc dù vẫn chưa ly hôn nhưng Trương lại tìm kiếm bạn trai và qua lại với ít nhất 300 người đàn ông trong vòng 2 năm. Đến khi cảnh sát đến nhà, người chồng mới biết về hành vi của vợ, anh vô cùng suy sụp.

Người phụ nữ họ Trương đã lén lút qua lại với ít nhất 300 người đàn ông trong 2 năm - Ảnh minh họa: Internet Đầu tháng 8/2019, Tiểu Triệu – một thanh niên độc thân 33 tuổi làm việc tại Giang Tô đã phải lòng một bà mẹ đơn thân tên Châu Tiểu Lệ. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp và nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương. Tiểu Triệu nhiều lần chuyển tiền cho Châu Tiểu Lệ nhưng cuối cùng lại bị cho vào danh sách đen, không thể liên lạc với người yêu. Đến lúc này Tiểu Triệu mới bắt đầu hoài nghi mình bị lừa nên đã báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện có rất nhiều trường hợp tương tự. Từ các manh mối thu thập được, ngày 17/9/2019 nghi phạm họ Trương đã bị bắt. Châu Tiểu Lệ chỉ là một vai diễn trong hàng loạt vai diễn khác của Trương mà thôi.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người phụ nữ họ Trương không hề đơn giản. Trương đã 31 tuổi, có hai đứa con và chưa ly hôn. Trương không đi làm mà ở nhà chăm sóc các con, thu nhập của chồng Trương cũng không cao, chồng thường xuyên bỏ bê Trương nên cô tìm kiếm những điều mới lạ trên internet. Trương tham gia các nhóm hẹn hò, ban đầu cô nói chuyện với người đàn ông sống ở Hà Bắc, cả hai tâm đầu ý hợp. Đầu năm 2017, Trương đòi ly hôn với chồng và đưa cô con gái nhỏ đến Hà Bắc để gặp gỡ người yêu qua mạng. Vậy nhưng đời không như là mơ, vừa mới gặp mặt người đàn ông đã đưa cho Trương 500 tệ phí đi lại để cô quay về, cô đành đưa con về nhà chồng. Trương dùng mọi thủ đoạn để lừa tiền của người tình quen qua mạng - Ảnh minh họa: Internet Trải qua sự việc này, Trương bắt đầu nghĩ cách lừa gạt người khác để kiếm tiền. Bằng cách thêm QQ và Wechat của những người đàn ông quen qua mạng, sau đó xác nhận mối quan hệ tình cảm. Khi con mồi đã cắn câu, Trương sẽ bịa ra rất nhiều lý do để lừa tiền đối phương. Để tăng tỷ lệ thành công cho vụ lừa đảo, Trương tải hình ảnh của những cô gái xinh đẹp trên mạng về làm ảnh đại diện. Qua rà soát, trong hơn 2 năm Trương đã nhiều lần dùng hình thức kết bạn trên mạng để bắt chuyện với nạn nhân. Sau khi được họ tin tưởng thì Trương bịa ra đủ thứ chuyện để yêu cầu “người yêu” chuyển tiền. Theo điều tra, trong suốt 2 năm, Trương đã lừa đảo thành công 300 người đàn ông. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng). Điều đáng nói là chồng của Trương không hề hay biết về hành động phạm pháp của vợ. Khi có tiền, Trương nói với chồng rằng đó là tiền thắng mạt chược, cho đến khi cảnh sát đến nhà thì người chồng mới thực sự suy sụp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tinh-phat-hien-vo-qua-lai-voi-300-nguoi-dan-ong-trong-2-nam-nguoi-chong-suy-sup-566899.html