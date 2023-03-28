Ngày nào người chồng cũng thấy cô vợ y tá 22 tuổi mặc đẹp đi làm, đến một ngày anh đi theo rồi sốc nặng với công việc vợ đang làm.

Theo Sohu, Tiểu Diệp là một y tá mới 22 tuổi, cô kết hôn với anh Lưu – một người đàn ông 26 tuổi. Sau khi kết hôn không lâu hai vợ chồng sinh được một bé trai. Vậy nhưng sau đó một thời gian, hành động của Tiểu Diệp khiến anh Lưu chú ý và bắt đầu theo dõi vợ. Cô vợ y tá 22 tuổi của anh Lưu thường trang điểm rất kỹ trước khi đi làm Sau khi Tiểu Diệp sinh con kinh tế gia đình vô cùng eo hẹp, Lưu lại nghỉ việc ở nhà nên nguồn thu nhập duy nhất của gia đình cũng không có. Có nhiều lần hai vợ chồng phải ngửa tay xin mẹ chồng tiền sữa, tã cho con. Điều này khiến Tiểu Diệp vô cùng khó chịu, cô muốn tìm việc làm y tá để kiếm tiền mua sữa cho con.

Vậy nhưng công việc trong phòng khám vô cùng vất vả, thu nhập lại không cao. Sau một thời gian ngắn làm y tá, Tiểu Diệp đã xin nghỉ việc. Cô tâm sự với bạn về hoàn cảnh khó khăn của mình, người bạn này đã giới thiệu cho Tiểu Diệp đến một câu lạc bộ làm việc. Công việc của Tiểu Diệp là tiếp rượu và uống rượu với khách. Nhận thấy những điều bất thường của vợ, anh Lưu đành theo dõi và sốc nặng với công việc của Tiểu Diệp Tiểu Diệp cũng biết làm việc tại câu lạc bộ là việc hổ thẹn nên cô giả vờ tiếp tục làm y tá với những người trong gia đình. Vậy nhưng chuyện này không giấu được lâu. Anh Lưu bắt đầu để ý đến vợ, hàng ngày Tiểu Diệp đều trang điểm và ăn mặc rất đẹp đi làm, “chuyện vợ chồng” với anh Lưu cô cũng làm cho qua chuyện. Điều này khiến anh Lưu nghi ngờ vợ.

Một ngày, sau khi vợ ra khỏi nhà anh Lưu đã bí mật theo dõi. Anh vô cùng sốc khi phát hiện vợ làm việc ở một câu lạc bộ chứ không phải phòng khám như cô nói. Hơn nữa cô còn tuyên bố mình vẫn đang độc thân. Không kìm nổi cảm xúc, anh Lưu và vợ tranh cãi gay gắt. Anh Lưu yêu cầu Tiểu Diệp nghỉ việc ngay lập tức, vậy nhưng vì thu nhập cao, Tiểu Diệp vẫn tiếp tục đến đây làm việc. Lần này anh Lưu đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh đánh Tiểu Diệp. Những vết thương trên người khiến cô gái 22 tuổi quyết định ly hôn với chồng. Thấy thái độ kiên quyết của vợ, anh Lưu nhanh chóng nhượng bộ và nhận lỗi. Anh quỳ xuống bên vợ xin tha thứ: “Anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh”. Cả hai đã đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý và cho nhau cơ hội để hàn gắn Tiểu Diệp khao khát thế giới bên ngoài, tiền bạc và tự do, còn anh Lưu cũng nhận ra tầm quan trọng của một gia đình trọn vẹn nên cả hai đã cùng nhau tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý, cố gắng cứu vãn hôn nhân và bắt đầu lại cuộc sống. Sau khi được khai sáng, Tiểu Diệp đã đồng ý cho anh Lưu 6 tháng để thay đổi tính cách bạo lực của mình đồng thời tìm việc làm mới để chăm lo cho gia đình, nuôi con. Tiểu Diệp cũng đồng ý sẽ nghỉ việc ở câu lạc bộ để giúp chồng vun vén gia đình, cả hai cùng cho nhau thêm một cơ hội.

Vô tình phát hiện vợ qua lại với 300 người đàn ông trong 2 năm, người chồng suy sụp Một lần tình cờ, người chồng phát hiện ra rằng trong suốt 2 năm qua, vợ mình đã qua lại với ít nhất 300 người đàn ông khiến anh suy sụp.

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