Nam thạc sĩ 35 tuổi thất nghiệp nửa năm quyết định đi tu nhưng vẫn bị từ chối vì lý do chẳng thể ngờ

Mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ nhưng chàng trai 35 tuổi vẫn không tìm được việc làm suốt nửa năm qua, cuối cùng anh quyết định đi tu nhưng vẫn không được nhận.
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Theo Baijiahao, chàng trai họ Trần 35 tuổi sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định trở thành đạo sĩ sau nửa năm thất nghiệp. Chàng trai này cho biết, anh đã thất nghiệp nửa năm nay nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Hồ sơ gửi đi có đến 98.75% đều không có hồi âm. Chính vì vậy, trong vòng nửa năm qua, Trần đành lựa chọn làm nghề giao hàng.
Trên thực tế, có nhiều người học cao làm công việc giao hàng vậy nhưng trường hợp của người đàn ông này khá đặc biệt. Thông thường, những người học cao không muốn làm công việc trước đây nữa mới lựa chọn làm nhân viên giao hàng. Còn bản thân Trần, vì bất đắc dĩ nên mới nhận làm công việc giao hàng.
Làm nhân viên giao hàng được nửa năm, Trần vô tình biết được trên núi Thanh Thành tại quê nhà đang tìm đạo sĩ. Trần muốn đi tu nhưng hiện tại anh đã quá tuổi để nộp hồ sơ. Vậy nên dù đã là thạc sĩ nhưng khi muốn đi tu, người đàn ông vẫn không được nhận vì đã quá tuổi.
Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng xứ Trung đã bày tỏ sự đồng tình với nhân vật chính của câu chuyện. Một số ý kiến cho rằng, Trần cần phải cải thiện bản thân hơn nữa, anh nên học thêm một số kỹ năng cốt lõi và trau rồi kiến thức để có thể tìm được một công việc phù hợp.
Trên thực tế, 35 tuổi là độ tuổi đánh dấu bước ngoặt trong nhiều công việc. Một số doanh nghiệp và tổ chức đều có yêu cầu tuyển dụng là nhân viên dưới 35 tuổi. Trong các ngành nghề công nghệ mới, nếu người lao động không thể cải thiện vị trí của mình trước tuổi 35 thì rất có thể họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Khi đó người lao động sẽ rất khó tìm được việc làm mới sau khi mất việc.