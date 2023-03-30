Quá sửng sốt trước thông tin này, Thương nhanh chóng phản bác: “Anh đang nói cái gì vậy? Tôi chưa từng kết hôn, đây là lần kết hôn đầu tiên của tôi, sao anh có thể vu khống người khác như vậy?” Nhân viên Cục dân chính không để ý đến lời bào chữa của Thương mà nói với bạn trai của cô rằng: “Chàng trai trẻ, anh xem tấm thẻ căn cước này đi, mọi thứ đều được ghi rất rõ ràng. Anh phải cẩn thận, bây giờ người ta có thể làm bất cứ điều gì để lừa nhà, lừa xe”.

Theo Sohu, vào ngày 10/12/2019, Thương đã đưa bạn trai của mình đến một Cục dân chính ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để đăng ký kết hôn sau một thời gian dài yêu đương. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã nằm ngoài dự đoán của Thương. Cục dân chính từ chối cho cô kết hôn với lý do là Thương đã từng kết hôn 5 lần.

Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thương đã tìm ra nơi đăng ký kết hôn của 5 cuộc hôn nhân không thể giải thích của mình. 5 cuộc hôn nhân của Thương được đăng ký 2 lần ở Hồ Bắc và các tỉnh Sơn Đông, An Huy, Giang Tô mỗi tỉnh một lần.

Quá oan ức vì bị chế giễu như vậy, Thương đã bật khóc nức nở, ngay cả bạn trai của cô cùng cảm thấy đau lòng khi nghe cô nói. Đối mặt với những cuộc hôn nhân không rõ ràng như vậy, Thương đã nộp đơn lên Cục dân chính yêu cầu hủy bỏ những đăng ký kết hôn trước đó. Vậy nhưng yêu cầu của Thương không được thực hiện, nếu muốn hủy hôn cô phải đến những nơi trước đây cô từng đăng ký kết hôn để hủy.

Thương không hề biết đến những cuộc hôn nhân trước đó của mình

Điểm dừng chân đầu tiên của Thương là An Huy, tuy nhiên Cục dân chính nơi đây lại làm khó Thương và yêu câu cô phải có giấy xác nhận bị mạo danh từ công an. Các cơ quan đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến Thương suy sụp, điều khó hiểu nhất là từ năm 2004 đến năm 2005 Thương đang tìm việc ở Quảng Đông, cô đem theo chứng minh thư nhân dân và chưa từng bị mất. Vậy thì làm sao chứng minh thư của cô có thể xuất hiện ở 5 nơi khác nhau để đăng ký kết hôn.

Không còn cách nào khác, Thương đành tìm đến những người đàn ông kết hôn với mình trên giấy tờ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong số những người đàn ông ấy, có người đã qua đời, có người đã ly hôn. Cuối cùng Thương tìm được thông tin về người đàn ông ở An Huy, người này cho biết, gia đình anh tương đối nghèo. Sau đó có một bà mối giới thiệu cho anh ta một cô gái và nói rằng cô gái này có thể làm vợ anh ta. Sẽ cưới ngay lập tức với điều kiện là anh này phải đưa 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu) tiền sính lễ. Vậy là hai người đi đăng ký kết hôn. Người đàn ông này muốn trước khi kết hôn chính thức phải đến nhà vợ xem thử, vậy nhưng vừa nghe yêu cầu này, bà mối đã đưa cô gái kia đi.

Vì không mất mát gì và chưa đưa tiền sính lễ nên người đàn ông không báo cảnh sát, vì vậy giấy đăng ký kết hôn cũng không bị hủy bỏ. Sau khi gặp Thương, người đàn ông này cũng khẳng định rằng, người phụ nữ mà bà mối đưa đến khi đó không phải Thương. Mặc dù vậy nhưng các thông tin trên giấy đăng ký kết hôn hoàn toàn trùng khớp với Thương.

Không thể chờ đợi lâu hơn, Thương đành kiện các Cục dân chính ra tòa

Khi đang chạy ngược chạy xuôi lo giấy tờ kết hôn thì Thương phát hiện mình có thai. Không còn cách nào khác, Thương đành liên lạc với 5 Cục dân chính bằng điện thoại. Sau khi nói chuyện, 2 Cục dân chính ở Hà Bắc đã đồng ý hủy bỏ hôn thú của Thương, còn 3 Cục dân chính còn lại đều từ chối hủy đăng ký kết hôn của Thương. Thấy bụng ngày một lớn, nếu không giải quyết được việc này thì sau khi sinh con cô không thể làm khai sinh cho con được. Vì vậy, Thương quyết định kiện cả ba Cục dân chính ra toà vào ngày 4/7/2020 và yêu cầu họ thu hồi đăng ký kết hôn của mình. Đến tháng 8/2020, tòa tuyên án Thương thắng kiện, 3 Cục dân chính kia phải hủy bỏ hồ sơ đăng ký kết hôn của Thương vì thông tin không hợp lệ.