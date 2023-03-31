Ly hôn 3 năm chàng trai hối hận muốn tái hôn với vợ cũ và “màn trả thù” khiến chồng cũ bủn rủn tay chân của cô dâu

Thế giới 31/03/2023 11:44

Hối hận sau 3 năm ly hôn, chàng trai biết vợ cũ vẫn chưa kết hôn nên đã đề nghị được tái hôn nhưng không ngờ điều kiện cô dâu đưa ra khiến anh phải nhập viện.

Mới đây một video đã được đăng tải lên mạng xã hội xứ Trung và ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng nước này. Một người đàn ông sống ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã ly hôn được 3 năm, vậy nhưng gần đây, chàng trai hối hận về hành động của mình nên đã hỏi thăm tình hình vợ cũ.

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 Hối hận vì hành động của mình năm xưa, chàng trai đã đề nghị quay lại với vợ cũ

Được biết vợ cũ vẫn chưa có ai nên anh chàng này đề nghị được tái hôn với cô. Người vợ nhận lời nhưng với một điều kiện, người chồng sẽ phải cõng cô từ nhà mẹ đẻ về đến nhà chồng, tổng quãng đường hơn 100 km. Vì muốn nhận được sự tha thứ của vợ, người đàn ông đã đồng ý. Vậy nhưng đi được một đoạn đường, anh chàng này đã phải nhập viện vì quá mệt.

Khi chưa ly hôn, cặp đôi đã từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Sau khi kết hôn, cả hai còn có với nhau 2 người con, một trai một gái. Vậy nhưng hiện thực cuộc sống đã khiến cho những điều lãng mạn ấy biến mất, thay vào đó là những lần cãi vã. Cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, hai bên đành quyết định ly hôn.

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 Nhưng cô dâu cũng đưa ra yêu cầu của mình khiến chồng cũ phải bủn rủn tay chân

3 năm sau, người chồng nhận ra hành động khi đó của mình quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không chú ý đến vợ con. Nên khi biết vợ cũ chưa lấy ai, anh đã quyết định theo đuổi lại vợ cũ. Người chồng trực tiếp đến nhà mẹ vợ để đề nghị chuyện cưới xin, vợ cũ cũng có dự định này nhưng nghĩ đến sự nhẫn tâm của người chồng trước đây nên cô đã đưa ra một thử thách. Cô dâu nói rằng, muốn kết hôn thì chàng trai phải cõng mình từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng, chàng trai biết quãng đường hơn 100 km nhưng đây là thử thách của vợ, vì vậy anh đồng ý.

Vào ngày kết hôn, cô dâu trang điểm xinh đẹp, mặc váy cưới trắng còn chú rể thì cõng cô dâu trên lưng. Ban đầu khá nhẹ nhàng, vậy nhưng đi được vài km thì mồ hôi khắp người, hơi thở của chú rể bắt đầu gấp gáp. Vậy nhưng, vợ cũ vẫn không thể dễ dàng giảm nhẹ thử thách, đến khi chú rể bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện thì thử thách này mới kết thúc.

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 Để tái hôn với vợ cũ, chàng trai phải cõng vợ đi bộ từ nhà mẹ vợ về nhà mình
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 Đi được vài km, chàng trai đã bị ngất xỉu vì quá mệt

Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về vô vàn bình luận của cộng đồng mạng xứ Trung. Có ý kiến cho rằng, cô dâu quá tuyệt vời khi đưa ra thử thách đó, phải làm như vậy thì sau này anh ta mới không dễ dàng đề nghị ly hôn. Nếu như có được quá dễ dàng thì sẽ không biết cách trân trọng. Điều mà cô dâu cần không phải là việc chú rể hoàn thành quãng đường 100 km mà là thái độ của người chồng với bản thân và với cuộc hôn nhân này.

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