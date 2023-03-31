Quan điểm lấy vợ Việt ‘ít tốn tiền’ hơn lấy vợ Hàn gây tranh cãi

Thế giới 31/03/2023 06:16

Mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước phát ngôn muốn lấy vợ Việt Nam vì cho rằng lấy vợ Việt ‘ít tốn tiền’ hơn lấy vợ Hàn.

Một người đàn ông có quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở độ tuổi 30 đã đăng tải một bài viết rằng anh đang nghĩ đến việc chia tay với người yêu do ghen tị với cấp trên của mình vì đã cưới một phụ nữ trẻ Việt Nam.

Vào ngày 21/3, anh A, ngoài 30 tuổi, có mức lương trung bình hằng năm vào khoảng 50 triệu won, chia sẻ mối quan tâm của mình trên cộng đồng 'Blind' dành cho nhân viên văn phòng ở trạng thái ẩn danh.

Ảnh News1 DB

Anh A tiết lộ mình có 300 triệu won và nói: "Bạn gái tôi 34 tuổi, quen được khoảng 4 năm nay và cô ấy không có nhiều tiền”. Theo anh A, bạn gái anh muốn sống ở Seoul và muốn ở nhà làm nội trợ. Về điều này, anh A tỏ ra không hài lòng và nói rằng “điều này là đủ để nói lời chia tay”.

Anh A ghen tị với trưởng phòng đã cưới một phụ nữ Việt Nam. Anh nói: "Dù bắt đầu là giao dịch hôn nhân nhưng hai người rất hợp nhau. Anh cấp trên vốn thích uống rượu sau khi tan làm nhưng đã bỏ vì nhớ vợ, muốn về nhà với vợ”.

Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ của anh A bắt đầu khi một phụ nữ trẻ Việt Nam, em gái của vợ trưởng phòng, bày tỏ tình cảm với anh. Anh A thú nhận: “Khi em gái của vợ trưởng phòng đến Hàn Quốc chơi sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tôi tình cờ tham gia cùng” và “em gái của vợ trưởng phòng muốn kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy thấy tôi cũng ổn nhưng đó chỉ là suy đoán cuả tôi thôi nên tôi có rất nhiều lo lắng”.

Trước câu chuyện của anh A, cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều tranh cãi. Một số chỉ trích bạn gái của anh A không cố gắng, không có tiền tiết kiệm, muốn sống ở Seoul, nhưng lại chỉ muốn ở nhà nội trợ.

Một số người lại bảo anh A thử quen phụ nữ Việt Nam, nhưng cũng có bên chỉ trích cho rằng bài viết kích động tranh cãi giữa nam nữ.

Theo Daum

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Từ khóa:   lấy vợ Việt trai Hàn Quốc kết hôn

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