Cận cảnh chó Husky "sánh vai" cùng với sói sẽ khiến bạn phải trầm trồ

Liệu giống chó Husky có liên quan gì đến sói hay không?

Có vẻ những người yêu thích chó đều muốn sở hữu một chú chó Husky Siberia cho riêng mình. Bộ lông mềm mại cùng đôi mắt to tròn của Husky chính là những đặc điểm khiến người khác "vừa nhìn đã yêu".

Người ta thường hay so sánh hai loài này với nhau.

Giống Husky Siberia được coi là tổ tiên của những con sói Siberia cổ đại, nhưng các nghiên cứu lại chỉ ra chúng không có nhiều điểm tương đồng với loài sói hơn những con chó thông thường. Liên kết duy nhất giữa hai loài này chính là môi trường xuất thân của chúng.

Nhìn vào bản phác thảo DNA của cả hai, ít ai có thể phủ nhận rằng Husky dường như có một số điểm tương đồng với chó sói. Với những đặc điểm dễ nhận thấy như bản năng nhạy bén cùng đôi tai nhọn nên hai loài này hay bị nhầm lẫn với nhau.

Vài hình ảnh đáng yêu khi Husky và chó sói đứng cạnh nhau trở nên viral trên mạng xã hội.

Gần đây một người dùng Twitter đã chia sẻ hình ảnh đáng yêu của chú Husky đứng cạnh một chú chó sói. Sự khác biệt về kích thước đáng kinh ngạc giữa hai loài đã làm cư dân mạng một phen "hoảng hồn". Ngay sau đó, những bức ảnh này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Phản ứng của cư dân mạng về sự khác biệt "size" giữa hai loài

"Chắc có lẽ con Husky cũng nghĩ nó cùng đẳng cấp với sói trước khi chúng gặp nhau."

"Tôi không ngờ con sói lại to như thế đấy. Giống như hồi trước tôi không nghĩ một con hổ sẽ lớn đến vậy."

"Có một con chó sói trong khu nhà tôi. Con chó của tôi nặng cũng 50 LBS mà trông nó giống như đang đứng cùng một con quái vật vậy."

Một người dùng khác chia sẻ:

"Trông nó đáng sợ thật, mà cũng rất ngọt ngào với loài người nha. Nhưng tôi nhớ có lần tôi thấy nó đuổi theo một con nai, rõ ràng loài này không thể nào thuần hóa hoàn toàn được mà."

Theo Indiatimes