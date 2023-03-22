Trong cơn tức giận, ông ta đã đánh vợ nhiều lần sau gáy dẫn đến tử vong sau đó còn yêu cầu các con viết đơn với nội dung “con không muốn bố bị xử phạt”...

Văn phòng Công tố Quận Daejeon (Hàn Quốc) đã yêu cầu mức án 30 năm tù đối với ông A (độ tuổi 60) được tổ chức vào ngày 22/3 tại phiên tòa Phòng Hình sự số 12 của Tòa án Quận Daejeon (Chánh án Na Sang-hoon).

Các công tố viên cho biết: “Việc truy tố trong trường hợp này được công nhận là có tội” và “tội đánh vợ dã man rồi phi tang xác là tội ác vô cùng man rợ”.

Vào sáng ngày 25/8/2022, ông A - người đang làm mục vụ tại Philippines đã bị cáo buộc tội giết người. Nguyên nhân được cho là do cãi nhau với vợ trong phòng đa năng trên tầng hai của một khu dân cư địa phương, trong cơn tức giận, ông ta đã đánh vợ nhiều lần sau gáy dẫn đến tử vong.

Ông ta cũng bị nghi ngờ rằng sau khi gây án 3 ngày đã giấu xác bằng cách bọc trong lều nhựavà quấn dây trói rồi chôn ở sân trước của một ngôi nhà đã được đào sẵn.

Ảnh Yonhap News

Sau khi gây án, ông ta đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Philippines đầu thú, rồi được đưa đến sân bay quốc tế Incheon và cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ ông tại đây.

Luật sư biện hộ của ông A nói: “Tôi thừa nhận hầu hết các cáo buộc” và “xin xem xét khoan hồng về việc ông A đã trực tiếp đầu thú và tự kiểm điểm sâu sắc”.

Ngược lại, theo lịch hẹn cùng ngày, phía ông A sẽ gửi đơn của các con với nội dung “con không muốn bố bị xử phạt”, nhưng được biết các con đã từ chối viết đơn.

Thay vào đó, phía ông A đã gửi đơn xin lỗi của ông A và đơn thỉnh cầu của những người Philippines địa phương mà ông quen biết khi làm mục vụ.

Phiên tòa tuyên án đối với ông A sẽ được tiến hành vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng sau.

Theo Yonhap News

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