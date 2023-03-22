Giới trẻ trên thế giới thi nhau trải nghiệm 'nhẫn kết nối tình yêu' hot hit để tìm 'chân ái cuộc đời'

Thế giới 22/03/2023 06:08

Ngại kết nối và kìm bạn tâm tình đang là nỗi băn khoăn của nhiều bạn trẻ ngày nay, nhờ đó một công ty sáng tạo đã đưa ra ý kiến về ''nhẫn kết nối nhân duyên'' khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Pearº, một giải pháp thay thế cho 'nhẫn đính hôn' là những chiếc nhẫn độc đáo giúp dễ dàng xác định những người độc thân ở gần, cho phép các kết nối mới xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống thực. 

Giới trẻ trên thế giới thi nhau trải nghiệm 'nhẫn kết nối tình yêu' hot hit để tìm 'chân ái cuộc đời' - Ảnh 1

Sản phẩm được tiếp thị thông qua trang instagram @biggestsocialexperiment. Công ty 'Pearring' được hỗ trợ bởi một cửa hàng thương mại điện tử của Canada có tên là shopify. Nhiệm vụ của công ty là giúp người dùng  ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò và khuyến khích mọi người bước ra ngoài, gặp gỡ những người mới trong cuộc sống thực để những người độc thân không phải phụ thuộc vào các ứng dụng hẹn hò và trả tiền cho những đăng ký vô nghĩa để tìm thấy tình yêu. 

'Nhẫn kết nối nhân duyên' là một vòng màu xanh nhạt giúp dễ dàng xác định những người ''lẻ bóng'' gần đó. Công ty tuyên bố rằng họ đã bán được khoảng 83% lượng hàng tồn kho ban đầu.

Công ty cho biết thông điệp rằng đây là cách tự nhiên nhất để gặp một người lạ mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Bạn có thể chỉ cần nhìn thấy một người đeo nhẫn và bước đến gần họ để trò chuyện.

Giới trẻ trên thế giới thi nhau trải nghiệm 'nhẫn kết nối tình yêu' hot hit để tìm 'chân ái cuộc đời' - Ảnh 2

Trong khi một số người rất ấn tượng với khái niệm mới, một số lại có ý kiến ​​khác. Dư luận bày tỏ ý kiến ​​bằng cách bình luận dưới bài đăng của công ty.

Một người dùng nhận xét: “Tính năng tìm hiểu bí ẩn này vừa thú vị nhưng cũng thật ngại ngùng''.

Người dùng mạng khác lại để lại ý kiến: “Tôi rất muốn thử cái này”.

Một ý kiến khác lại cho rằng: “100% chúng ta đang sống trong một thế giới mô phỏng rồi, đến tình yêu còn phải dùng đến công nghệ!”.

Theo Times of India

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