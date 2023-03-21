Cô gái đầu tiên trên thế giới ly hôn sau 24h kết hôn với chính mình khiến cộng động mạng chao đảo

Tuy nhiên, khác với Kshama, cô Sophie đang cân nhắc đến việc ly hôn. Điều đó cũng xảy ra chỉ sau 24 giờ kết hôn với chính cô ấy. Đây quả là một tin tức gây sốc mạng xã hội.

Một phụ nữ 24 tuổi đến từ Gujarat đã gây chú ý sau khi kết hôn với chính mình trong trường hợp một vợ một chồng đầu tiên ở Ấn Độ. Trong một trường hợp liên quan khác, một phụ nữ tên là Sophie Maure 25 tuổi đã kết hôn với chính mình cũng gây chao đảo cộng đồng mạng không kém cạnh.

Cô viết trên trang cá nhân của mình: "Hôm nay, trong khoảnh khắc điên rồ nhất của cuộc đời, tôi đã mua một chiếc váy cưới và tự tay làm một chiếc bánh cưới để tổ chức hôn lễ''. Bài đăng của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Một cư dân mạng nhận xét: "Tôi thực sự muốn cổ vũ cô ấy khi cô ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình nhưng lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ."

Một người dùng khác nói: "Hãy làm điều gì đó hữu ích hơn. Tôi nghĩ đây là một trò đùa không hay lắm".

Cô ấy đã đưa ra quyết định ''dũng cảm'' này vào ngày 20 tháng 2. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, Sophie không thể chịu đựng được nữa và tính đến chuyện ly hôn.

Cập nhật mới nhất trên trang cá nhân của cô có nội dung: "Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi khi bản thân quyết định kết hôn với chính mình nhưng không, tôi không thể chịu đựng được nữa và đang cân nhắc đến chuyện dừng lại. Tôi sẽ ly hôn để đề phòng".

Câu chuyện hài hước mà có thật này khiến nhiều người ngán ngẩm và để lại nhiều lời lẽ châm biếm trên trang cá nhân của cô gái.

Theo Indiatoday