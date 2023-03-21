Cô gái đầu tiên trên thế giới ly hôn sau 24h kết hôn với chính mình khiến cộng động mạng chao đảo

Thế giới 21/03/2023 09:38

Có những câu chuyện tưởng đùa mà thật khiến nhiều người không biết nên khóc hay cười, và cấu chuyện tự kết hôn với chính mình của cô gái Ấn Độ này cũng như vậy.

Một phụ nữ 24 tuổi đến từ Gujarat đã gây chú ý sau khi kết hôn với chính mình trong trường hợp một vợ một chồng đầu tiên Ấn Độ. Trong một trường hợp liên quan khác, một phụ nữ tên Sophie Maure 25 tuổi đã kết hôn với chính mình cũng gây chao đảo cộng đồng mạng không kém cạnh. 

Tuy nhiên, khác với Kshama, cô Sophie đang cân nhắc đến việc ly hôn. Điều đó cũng xảy ra chỉ sau 24 giờ kết hôn với chính cô ấy. Đây quả là một tin tức gây sốc mạng xã hội.

Cô gái đầu tiên trên thế giới ly hôn sau 24h kết hôn với chính mình khiến cộng động mạng chao đảo - Ảnh 1

Cô viết trên trang cá nhân của mình: "Hôm nay, trong khoảnh khắc điên rồ nhất của cuộc đời, tôi đã mua một chiếc váy cưới tự tay làm một chiếc bánh cưới để tổ chức hôn lễ''. Bài đăng của nhanh chóng lan truyền trên mạng nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

Một dân mạng nhận xét: "Tôi thực sự muốn cổ ấy khi ấy đang tận hưởng cuộc sống của mình nhưng lại cảm thấy điều đó kỳ lạ."

Một người dùng khác nói: "Hãy làm điều đó hữu ích hơn. Tôi nghĩ đây một trò đùa không hay lắm".

ấy đã đưa ra quyết định ''dũng cảm'' này vào ngày 20 tháng 2. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, Sophie không thể chịu đựng được nữa tính đến chuyện ly hôn.

Cô gái đầu tiên trên thế giới ly hôn sau 24h kết hôn với chính mình khiến cộng động mạng chao đảo - Ảnh 2

Cập nhật mới nhất trên trang nhân của nội dung: "Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi khi bản thân quyết định kết hôn với chính mình nhưng không, tôi không thể chịu đựng được nữa đang cân nhắc đến chuyện dừng lại. Tôi sẽ ly hôn để đề phòng".

Câu chuyện hài hước thật này khiến nhiều người ngán ngẩm để lại nhiều lời lẽ châm biếm trên trang nhân của gái.

Theo Indiatoday

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