Nghiên cứu đã chứng minh: Tiền có thể mua được hạnh phúc!

Thế giới 20/03/2023 11:03

Câu ngạn ngữ "tiền không mua được hạnh phúc" thật khó để nhiều người có thể đặt trọn niềm tin phải không nào?

Nhiều người thấy rằng sau khi trở nên giàu có, hạnh phúc của họ thực sự giảm đi.

Nhiều người nghĩ rằng giàu thực sự khiến họ kém hạnh phúc hơn. Một số người tin rằng ''Hạnh phúc không được đong đếm bằng tiền'' và luôn sống theo quan niệm này. Mặt khác, những người lại cho rằng với hành trình chiêm nghiệm cuộc đời, chỉ có tiền mới mua được hạnh phúc.

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Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa giàu hạnh phúc một mối quan hệ rất riêng tư. Một câu ngạn ngữ nhiều người đã tin tưởng qua nhiều thế hệ hiện đang được một nghiên cứu mới chiêm nghiệm lại hoàn toàn.

Nghiên cứu mới cho thấy tiền thực sự thể mang lại hạnh phúc

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết người Mỹ tin rằng tiền sẽ khiến họ hạnh phúc. Nghiên cứu được thực hiện lần lượt bởi hai nhà khoa học Daniel Kahneman Matthew Killingsworth của Đại học Princeton Đại học Pennsylvania.

Cả hai đã thực hiện một số phép tính số học nhận được kết quả ngoài mong đợi. Họ phát hiện ra rằng thu nhập  xu hướng tăng lên cùng với mức độ hạnh phúc ngày càng tăng.

Nghiên cứu đã chứng minh: Tiền có thể mua được hạnh phúc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một điều thú vị là nghiên cứu năm 2010 của ông Kahneman cho thấy xu hướng này thường đảo ngược khi một người đạt mức thu nhập khoảng 75.000 USD. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy mọi người hạnh phúc hơn khi kiếm được nhiều tiền hơn, ngay cả sau khi kiếm được hơn 75.000 USD.

Theo tờ New Scientist, nghiên cứu của ông Kahneman dựa trên thông tin khảo sát từ 1.000 công dân Mỹ tham gia khảo sát mức độ hài lòng hàng ngày từ năm 2008 đến 2009. Dữ liệu từ khám phá gần đây của Kahneman Killingsworth đã được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Điều đó mâu thuẫn với những họ tìm thấy hơn một thập kỷ trước.

Các nhà kinh tế so sánh tình cảm với thu nhập của người dân

Nghiên cứu đã chứng minh: Tiền có thể mua được hạnh phúc! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lần này, 33.000 người Mỹ thu nhập hàng năm chỉ 10.000 đô la đã được khảo sát. Theo báo cáo, khảo sát được cài đặt bằng một ứng dụng điện thoại thông minh cho biết tâm trạng của đối tượng trong ngày. Sau đó, cả hai so sánh tình cảm đó với thu nhập của người đó để tính toán dữ liệu. Cuối cùng, cả hai phát hiện ra rằng những người kiếm được 500.000 đô la một năm thường hạnh phúc hơn.

Nghiên cứu đã chứng minh: Tiền có thể mua được hạnh phúc! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng, có nhiều tiền hơn sẽ không làm bạn hạnh phúc hơn nếu bạn dư giả tài chính nhưng lại sống cuộc đời nhiều suy nghĩ, bế tắc. Ngược lại, đối với những người khác, khi họ có nhiều tiền hơn, họ làm được nhiều điều khiến bản thân, gia đình hài lòng hơn nên cảm thấy càng thêm hạnh phúc.

Theo Indiatimes

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