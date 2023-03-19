Thế giới choáng ngợp với kiến tạo Trung tâm Nông nghiệp tầm cỡ, đưa thiên nhiên vào giữa lòng sa mạc

Thế giới 19/03/2023 13:10

Dubai đang là điểm đến xa hoa bậc nhất thế giới và hiện nay, đất nước này đang có dự định tạo nên một trung tâm nông nghiệp tâm cỡ thu hút khách du lịch toàn cầu.

Tại nơi hợp lưu của công nghệ, nông nghiệp du lịch Trung tâm Nông nghiệp Agri Hub Dubai sắp tới sẽ được khởi xây vào đầu năm 2025 đang là thông tin thu hút dân tình trên toàn thế giới.

Thế giới choáng ngợp với kiến tạo Trung tâm Nông nghiệp tầm cỡ, đưa thiên nhiên vào giữa lòng sa mạc - Ảnh 1

Nhà phát triển dự án, URB, cho biết trong một tuyên bố rằng trung tâm nông nghiệp của Dubai đang được quảng cáo điểm đến du lịch nông nghiệp lớn nhất thế giới với tiềm năng tạo ra ít nhất 10.000 việc làm cho người lao động.

Baharash Bagherian, Giám đốc điều hành của URB, cho biết: Các trung tâm nông nghiệp sẽ đạt được những mục tiêu đầy triển vọng như đưa Dubai trở thành điểm đến hấp dẫn với mọi người ở khắp châu lục trên thế giới.

Anh Bagherian cũng chia sẻ rằng trung tâm nông nghiệp Agri Hub sẽ một "môi trường giàu hoạt động" với mục tiêu biến Dubai thành "điểm thu hút khách du lịch nông thôn tốt nhất trên thế giới." Hiện nay, v trí xây dựng vẫn chưa được xác định, nhưng trung tâm này dự kiến ​​sẽ mở cửa cho công chúng vào tham quan chiêm ngưỡng vào năm 2030.

Thế giới choáng ngợp với kiến tạo Trung tâm Nông nghiệp tầm cỡ, đưa thiên nhiên vào giữa lòng sa mạc - Ảnh 2

Đối với dự án này, trung tâm nông nghiệp Agri Hub sẽ khuyến khích nông dân địa phương bán sản phẩm của họ trực tiếp. Đối với du khách sẽ có nhiều trải nghiệm như tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại thân thiện với môi trường, nhà hàng, v.v.

Thế giới choáng ngợp với kiến tạo Trung tâm Nông nghiệp tầm cỡ, đưa thiên nhiên vào giữa lòng sa mạc - Ảnh 3

Du lịch sẽ là điểm nhẩn của sáng kiến ​​dựa trên công nghệ mới  anh Bagherian tuyên bố dự án sẽ thúc đẩy "sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng của người dân nông thôn địa phương." Những người tạo ra địa điểm đầy triển vòng này hy vọng agrihub sẽ đóng vai trò "kế hoạch chi tiết mang tính cách mạng" cho các trung tâm du lịch nông thôn khử cacbon trong tương lai.

Thế giới choáng ngợp với kiến tạo Trung tâm Nông nghiệp tầm cỡ, đưa thiên nhiên vào giữa lòng sa mạc - Ảnh 4

Các dự án nông nghiệp hiện đại cần phải đồng bộ với các mục tiêu bền vững điều này cũng đúng đối với các trung tâm nông nghiệp. Mục tiêu của các trung tâm này bao gồm tái chế 100% nước, hệ thống giao thông thân thiện với môi trường các điều khoản quản chất thải.

Theo Indiatimes

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