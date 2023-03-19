Cô gái gây sốt mạng vì liên tiếp sinh 9 đứa con trong 12 năm khiến nhiều người nể phục

Các chuyên gia cho biết, khi phụ nữ không chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và cảm xúc, thậm chí một lần mang thai cũng có thể khiến họ cảm thấy bất an về cơ thể của mình. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ thường chọn sinh con đầu lòng ở độ tuổi từ giữa đến cuối tuổi đôi mươi.

Một trong những thay đổi mạnh mẽ nhất mà cơ thể người phụ nữ trải qua là khi mang thai và trải nghiệm làm mẹ. Đây cũng là lý do tại sao hầu hết phụ nữ đều suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng kết hôn trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai.

Với những quan niệm chung về thười gian và độ tuổi có con phổ biên sở hầu hết thế giới thì câu chuyện của những bà mẹ chọn sinh con khi lớn tuổi hoặc sinh con liên tiếp sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở tuổi 28, một người phụ nữ hiện 39 tuổi đã có 9 người con. Câu chuyện của cô ấy trở nên nổi tiếng sau khi đăng trên TikTok với nội dung rằng cô ấy đã mang thai hàng năm trong 12 năm liên tiếp.

Cô gái ấy là Duke. Cô Duke sinh đứa con đầu lòng vào năm 2001 khi cô 17 tuổi. Cô đã mang thai gần một thập kỷ cho đến khi đứa con cuối cùng của cô chào đời vào năm 2012.

Năm nay cô ấy 39 tuổi và đã ở bên anh chồng Andre Duke trong 23 năm. Cặp đôi hiện có một gia đình lớn đúng nghĩa.

"Chuyện là thế đấy các bạn ạ, thật khó tin đúng không. Phần lớn những lần tôi mang thai là hoàn toàn ngoài ý muốn. Các phương pháp ngừa thai truyền thống không hiệu quả với tôi", cô Duke chia sẻ cùng với tờ Today.com vào tháng 12.

Cô Duke gặp chồng cô khi anh còn học trung học. Khác với cuộc sống hiện tại, Duke luôn khẳng định không muốn sinh nhiều hơn hai con. Những đứa con nhà hai vợ chồng là Elijah 21 tuổi, Sheena 20 tuổi, Zhaan 17 tuổi, Cairo 16 tuổi, Saiyah 14 tuổi, Avi 13 tuổi, Romani 12 tuổi và Tahj 10 tuổi.

Trên trang TikTok phổ biến từ đầu năm ngoái, cô ấy liệt kê từng đứa con của mình theo độ tuổi. Ở Las Vegas, Duke cùng chồng chăm sóc con cái. Điều đáng tiếc là bé Yuma, đứa con thứ ba của cô đã mất vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh khi em bé mới bảy ngày tuổi.

Khi người mẹ của 9 người con được hỏi làm thế nào cô ấy có thể nuôi nấng cả 9 đứa con, cô ấy trả lời rằng: "Tất nhiên, cuộc sống của thanh thiếu niên ngày nay có một chút kịch tính mà người lớn như chúng ta khó lòng khám phá toàn bộ. Khi con còn là thanh thiếu niên, điều đó khó khăn hơn nhiều so với khi con còn là những đứa trẻ chập chững biết đi vì có quá nhiều tính cách và thái độ dần thay đổi, trước hết ba mẹ sẽ phải đối phó với những thay đổi tâm lý của con".

Sau khi sinh đứa con thứ chín, Duke thông báo rằng cô đã quyết định kiểm soát việc sinh đẻ vĩnh viễn bằng thắt ống dẫn trứng. Cô tâm sự với tờ Today.com rằng: "Tôi đã học được rằng tôi nên là chính mình, sống và suy nghĩ cho riêng bản thân chứ không phải cứ xoay quanh việc làm mẹ. Đó là điều tôi học được sau khi ngừng sinh con".

Theo Indiatimes