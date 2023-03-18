Các mối quan hệ loạn luân thường được coi là trái đạo đức, cấm kỵ và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Một trong những lý do chính khiến loạn luân không được tán thành là vì nó có thể dẫn đến những bất thường về gen và các vấn đề sức khỏe ở bất kỳ đứa con nào được sinh ra.

Người đàn ông gần đây đã trải qua các xét nghiệm để xác định liệu anh ta có thể hiến thận cho vợ hay không.

Khi một người đàn ông biết rằng người vợ sáu năm và mẹ của các con anh thực sự là em gái của mình, cuộc sống của anh ta hoàn toàn bị đảo lộn. Người đàn ông khai rằng vì mình là con nuôi được nhận khép kín ít thông tin từ ngày xưa, anh được nhận làm con nuôi ngay sau khi sinh nên không biết gì về cha mẹ ruột của mình.

Anh viết trên Reddit: "Ngay sau khi con trai chúng tôi chào đời, vợ tôi bị ốm và hiện cần được ghép thận. Theo tìm hiểu, không ai trong số họ hàng của cô ấy là người phù hợp hoặc người hiến được thận." Bài đăng dường như đã bị xóa khỏi trang web.

Anh nói: "Tôi đã quyết định đi xét nghiệm để xem liệu mình có thể hiến tặng hay không mặc dù tôi biết điều đó khó xảy ra. Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi thông báo rằng tôi phù hợp. Sau đó, bác sĩ đã đưa ra nhận xét muốn tiến hành nghiên cứu bổ sung vì dữ liệu từ kết quả xét nghiệm HLA (kháng nguyên bạch cầu ở người) của mô. Tôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều."

Người đàn ông nhận được kết quả kiểm tra và phát hiện ra rằng vợ mình và anh ta có "tỷ lệ trùng khớp cao bất thường".

Cặp đôi cũng đã có con với nhau, không có bất kỳ rối loạn di truyền nào.

Ảnh minh họa: Internet

Họ không chỉ kết hôn mà còn có con. Anh ấy tiếp tục chia sẻ: "Tôi đã rất kinh ngạc và bối rối. Anh ấy giải thích rằng do cách thông tin DNA được truyền qua các thế hệ, anh chị em ruột có thể trùng khớp từ 0% đến 100% và cha mẹ và con cái có thể trùng khớp ít nhất 50%.''

Anh ấy nói thêm, "Chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau, tôi không nói đùa đâu. Mặc dù tôi không chắc phải làm gì tiếp theo nhưng tôi biết rằng điều đó có thể không đúng. Vợ tôi và mẹ của các con chúng tôi, cô ấy có lẽ cũng sẽ sốc." Để đối phó với tình hình, anh đã xin lời khuyên từ những người khác. Nhiều người đã đưa ra lời đề nghị và những bình luận cho chàng trai.

Một người dùng mạng xã hội đưa ra bình luận: "Tôi đoán không có ích gì khi bây giờ bạn làm lớn câu chuyện vì dù gì bạn cũng đã kết hôn và có với nhau những đứa trẻ.''

Một người khác viết: "Bạn đã có con rồi, vì bạn không đề cập đến bất kỳ dấu hiệu bất thường kỳ lạ nào nên người ta cho rằng chúng đều khỏe mạnh. Nếu bạn hài lòng thì vợ bạn cũng hài lòng. Hãy tiếp tục là cha mẹ tuyệt vời của con bạn bằng cách tiếp tục hỗ trợ quả thận cho chị vợ của bạn."

Một người khác lại chia sẻ: "Không cần phải thay đổi điều gì nữa cả, mọi thứ đã rất tuyệt vời trong một thời gian dài rồi anh hiểu không."

Theo Indiatimes