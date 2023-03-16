Gọi tên các điểm đến ngoạn mục có thể trải nghiệm hiện tượng cực quang độc nhất vô nhị ở trái đất

Thế giới 16/03/2023 17:28

Bắc cực quang là một hiện tượng tự nhiên xảy ra ở các vùng cực của Trái đất. Chúng là một màn hình ánh sáng đẹp và đầy màu sắc có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm.  

Có thể bạn chưa biết, hiện tượng này xảy ra khi các hạt tích điện từ mặt trời va chạm với từ trường và bầu khí quyển của Trái đất.

Sau đó, các hạt này được hút về phía các cực từ của Trái đất, nơi chúng tương tác với các hạt khí trong khí quyển và phát ra ánh sáng.  

Gọi tên các điểm đến ngoạn mục có thể trải nghiệm hiện tượng cực quang độc nhất vô nhị ở trái đất - Ảnh 1

Các nhà khoa học gần đây đã tiết lộ rằng giờ đây chúng ta có thể dự đoán Cực quang chỉ bằng cách nhìn vào mặt trời

 

Trong một nghiên cứu được công bố trên Thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia, các nhà nghiên cứu từ Croatia, Đức, Áo và Nga trình bày một phương pháp mới để dự báo bão địa từ từ các quan sát mặt trời. Theo các tác giả, phát hiện của họ cho phép tăng thời gian cảnh báo chì từ hàng giờ lên hàng ngày.

Điều này rất quan trọng vì gió mặt trời, một dòng proton, electron và hạt nhân heli hướng vào hành tinh của chúng ta, đôi khi có thể gây ra mối đe dọa cho các vệ tinh, phi hành gia và lưới điện.

Thời gian tốt nhất để trải nghiệm hiện tượng cực quang là gì và ở đâu?

Cực quang là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và mọi người thường đi du lịch đến các địa điểm như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland để xem chúng. Chúng thường được nhìn thấy nhiều nhất trong những tháng mùa đông, khi đêm dài nhất và tối nhất.

Gọi tên các điểm đến ngoạn mục có thể trải nghiệm hiện tượng cực quang độc nhất vô nhị ở trái đất - Ảnh 2

Thời gian tốt nhất để xem Cực quang là trong những tháng mùa đông, khi đêm dài nhất và tối nhất. Cụ thể, các tháng từ tháng 9 đến tháng 3 có xu hướng mang đến những cơ hội xem tốt nhất. Tuy nhiên, Cực quang có thể không đoán trước được và không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ xuất hiện vào bất kỳ đêm nào, ngay cả trong khoảng thời gian quan sát tối ưu.

Những nơi tốt nhất để xem Cực quang là ở các vùng cực của Trái đất, đặc biệt là ở các quốc gia như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Canada và Alaska. Những khu vực này nằm gần các cực từ của Trái đất và có bầu trời quang đãng và ít ô nhiễm ánh sáng nhất, đây là những yếu tố quan trọng để xem Bắc cực quang.

 

Na Uy

Gọi tên các điểm đến ngoạn mục có thể trải nghiệm hiện tượng cực quang độc nhất vô nhị ở trái đất - Ảnh 3

Đây là một quốc gia có rất nhiều vẻ đẹp tự nhiên là vị trí của các màn hình cực quang hấp dẫn. Để theo dõi, bạn nên đi du lịch đến thành phố Troms quyến rũ, còn được gọi là "thủ đô của Bắc Cực". Cũng như các điểm quan sát tại Alta xa xôi ở miền bắc Na Uy, được người dân địa phương gọi là 'Thị trấn của ánh sáng phương Bắc'.

Iceland

"Vùng đất của lửa và băng" cũng là địa điểm của những ánh đèn lộng lẫy. Trong chuyến tham quan Iceland của Trafalgar, hãy rời xa ánh đèn nhân tạo của thủ đô thời thượng Reykjavik, trong 30 phút đi thuyền để đến một địa điểm yên tĩnh được bao quanh bởi những ngọn núi, một trong những vị trí tốt nhất trên trái đất để xem đèn phía bắc.

Các địa điểm hấp dẫn khác bao gồm Vk (cách Reykjavik 187 km về phía đông nam) và Công viên Akureyri (ở cực bắc).

Thụy Điển

Lapland ở Thụy Điển mang đến một cái nhìn siêu thực về cực quang. Đi đến Công viên Quốc gia Abisko, nằm trong 'hình bầu dục cực quang', một khu vực hoạt động mạnh tập trung vào cực từ của trái đất, nơi xảy ra hiện tượng phát xạ cực quang).

Gọi tên các điểm đến ngoạn mục có thể trải nghiệm hiện tượng cực quang độc nhất vô nhị ở trái đất - Ảnh 4

Đêm quang đãng và hiện tượng bắc cực quang xuất hiện trong hai tuần liên tiếp không phải là hiếm nhờ lượng mưa thấp đáng kinh ngạc của Abisko. Trong khi ăn tối bên ngoài với sự háo hức mong đợi ánh sáng trong chuyến du lịch Bắc Âu của Trafalgar, Kiruna (ở cực bắc) dường như giống như một hành tinh khác.

Cũng cần lưu ý rằng việc xem Cực quang phụ thuộc vào thời tiết, vì vậy bạn nên lên kế hoạch cho một vài đêm ở khu vực này để tăng cơ hội nhìn thấy chúng.

Theo Indiatimes

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