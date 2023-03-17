Khai giảng lớp học "hạnh phúc" thu hút hàng triệu người tham dự, sẽ sớm có lớp trực tuyến

Thế giới 17/03/2023 05:59

Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản những cũng là điều "xa xỉ" với nhiều người và sắp tới đây, Phần Lan sẽ giúp bạn tìm lại điều nhỏ nhoi ấy.

Hạnh phúc là thứ khó định lượng, nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng cố gắng! Với Báo cáo Hạnh phúc Thế giới hàng năm sẽ được công bố vào cuối tháng này, quốc gia có lẽ đủ điều kiện tốt nhất để đưa ra các bài học về cách đạt được niềm vui là Phần Lan, quốc gia đã 5 lần giành chiến thắng.

Khai giảng lớp học 'hạnh phúc' thu hút hàng triệu người tham dự, sẽ sớm có lớp trực tuyến - Ảnh 1

Vùng Lakeland của Phần Lan - khu vực chắc chắn sẽ khiến bạn nở nụ cười.

Đó là lý do tại sao Phần Lan quyết định tạo nên điều hấp dẫn nhiều người trên thế giới, mở ra lớp học hạnh phúc đầu tiên trên thế giới để “tìm thấy Phần Lan bên trong của bạn”. Tin xấu là nó chỉ dành cho mười người tìm kiếm niềm vui may mắn. Trớ trêu thay, nó có thể khiến nhiều người không vui hơn về lâu dài nếu họ đăng ký và không được nhận!

Nhưng đối với mười người được chọn, nụ cười chắc chắn sẽ rất tuyệt vời vì chuẩn bị được nhận những trải nghiệm mới, vì Visit Phần Lan sẽ tổ chức toàn bộ nên người tham gia sẽ không tốn một xu nào. Những người không thể tham gia trực tiếp có thể trải nghiệm lớp học trực tuyến miễn phí vào cuối mùa hè này.

Các ứng dụng được mở cho bất kỳ ai, ở bất cứ đâu cho đến ngày 2 tháng 4 năm 2023 cho lớp học chính kéo dài bốn ngày, sẽ được tổ chức ở vùng Lakeland của Phần Lan từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại Khu nghỉ dưỡng Kuru sang trọng, nơi mỗi biệt thự đều có phòng xông hơi khô và phòng xông hơi riêng, spa.

Những người chiến thắng sẽ được bay đến và kết nối với các huấn luyện viên chuyên nghiệp nhằm hướng dẫn họ hướng tới một lối sống cân bằng nhằm thúc đẩy “hạnh phúc theo cách của Phần Lan”. Huấn luyện sẽ bao gồm bốn chủ đề chính: thiên nhiên và lối sống; sức khỏe và sự cân bằng; thiết kế và hàng ngày; thực phẩm và phúc lợi.

Khai giảng lớp học 'hạnh phúc' thu hút hàng triệu người tham dự, sẽ sớm có lớp trực tuyến - Ảnh 2

Khu nghỉ dưỡng Kuru sẽ khiến những người chiến thắng may mắn đắm chìm trong sự hài hòa hoàn hảo giữa sự sang trọng và thiên nhiên.

Toàn bộ thông điệp tập trung vào triết lý phổ biến của Phần Lan rằng hạnh phúc không phải là một trạng thái thần bí nào đó mà là một kỹ năng có thể học được. Và theo Báo cáo Hạnh phúc của Oracle năm 2022, đáng buồn thay, đó là một kỹ năng mà nhiều người trong chúng ta đã quên hoặc không bao giờ tìm thấy với 45% người cho biết họ đã không cảm thấy thực sự hạnh phúc trong hơn hai năm và 25% không chắc chắn hoặc không thể nhớ liệu họ có hạnh phúc hay chưa. Vì vậy, nụ cười đang thiếu hụt sẽ được Phần Lan tuyên bố có câu trả lời.

Khai giảng lớp học 'hạnh phúc' thu hút hàng triệu người tham dự, sẽ sớm có lớp trực tuyến - Ảnh 3

 

“Người Phần Lan thường được hỏi, 'Tại sao bạn lại hạnh phúc như vậy?' Chúng tôi tin rằng hạnh phúc của Phần Lan bắt nguồn từ mối quan hệ gần gũi với thiên nhiên và lối sống thực tế của chúng tôi,” Heli Jimenez, Giám đốc Cấp cao, Tiếp thị Quốc tế tại Business Phần Lan giải thích.

“Phần Lan tràn ngập những trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên. Những khu rừng tràn đầy năng lượng, những hồ nước quyến rũ và phong cảnh quần đảo rực rỡ của chúng tôi đều là những nơi hoàn hảo để thư giãn, nghỉ ngơi và tiếp xúc với niềm hạnh phúc bên trong của bạn.”

Khai giảng lớp học 'hạnh phúc' thu hút hàng triệu người tham dự, sẽ sớm có lớp trực tuyến - Ảnh 4

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm một chút hạnh phúc, bạn có thể đăng ký trực tuyến trước ngày 2 tháng 4 để tìm thấy Phần Lan bên trong của mình.

Theo Forbes

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