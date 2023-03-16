Từ 'OK' thực sự là gì mà 'độc chiếm' ngôn ngữ cả thế giới ai cũng thích dùng?

Thế giới 16/03/2023 10:42

Mặc du có nhiều sự phổ biến của chữ OK, những nhiều người không biết những sự thật đằng sau hai chữ cái đơn giản này.

Ngôn ngữ tiếng Anh đầy những chữ viết tắt. Mặc dù các từ đằng sau nhiều dạng rút gọn này có xu hướng khá rõ ràng (như ft. cho feet), nhưng có rất nhiều ví dụ ít được biết đến hơn, ngay cả trong số các từ viết tắt phổ biến mà chúng ta sử dụng trong văn nói và viết hàng ngày.

Thật vậy, không phải ai cũng có câu trả lời nếu bạn hỏi “am” và “pm” là viết tắt của từ gì hoặc tại sao chúng ta lại sử dụng từ “lb” để viết tắt. Và gần đây nhiều người nhận ra rằng, mặc dù nói và nhắn tin nhiều lần trong ngày, nhưng không biết OK là viết tắt của từ gì.

Từ 'OK' thực sự là gì mà 'độc chiếm' ngôn ngữ cả thế giới ai cũng thích dùng? - Ảnh 1

Anh Zimmer là một công dân Hoa Kỳ có sự hiếu kỳ nhiều về từ Ok và đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về lịch sử của từ ngữ này.

Chúng ta thường sử dụng OK hoặc okay để thể hiện sự đồng ý hoặc chấp nhận. Nó cũng có thể là một tính từ hoặc trạng từ để gợi ý điều gì đó hài lòng. Theo thời gian, nó thậm chí còn trở thành một động từ và danh từ để chỉ sự chấp thuận hoặc ủy quyền. OK hiện đã xuất hiện trong vô số ngôn ngữ trên khắp thế giới và thậm chí còn là một trong những âm thanh đầu tiên được thốt ra trên mặt trăng.

Bất chấp sự phổ biến của từ “OK”, cuộc thăm dò ý kiến ​​không chính thức của anh Zimmer cho thấy không một ai biết những từ đằng sau hai chữ cái đó.

Từ 'OK' thực sự là gì mà 'độc chiếm' ngôn ngữ cả thế giới ai cũng thích dùng? - Ảnh 2

Điều này không quá ngạc nhiên. Ngay cả các nhà từ nguyên học cũng không chắc chắn về ý nghĩa và nguồn gốc của OK trong nhiều năm. Một số người cho rằng nó bắt nguồn từ tiếng Choctaw “okeh”, có nghĩa là “nó là”, trong khi những người khác chỉ ra nguồn gốc Tây Phi thông qua các ngôn ngữ Mande và Wolof. Các giả thuyết khác liên quan đến Orrin Kendall, nhà sản xuất một loại bánh quy quân đội nổi tiếng đã nuôi sống nhiều binh lính Liên minh trong Nội chiến, hoặc cảng Aux Cayes của Haiti, nơi nổi tiếng với việc xuất khẩu rượu rum.

Mặc dù vẫn còn một số cuộc tranh luận, lời giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất trong số các chuyên gia ngôn ngữ đến từ nhà từ nguyên học và nhà từ điển học quá cố Allen Walker Read. Một giáo sư tại Đại học Columbia, Read đã kiểm tra lịch sử của “OK” trong một loạt bài báo đăng trên American Speech vào năm 1963 và 1964, và kết luận rằng nó bắt nguồn từ “oll korrect”, một lỗi chính tả có chủ ý của “all true”.

Nhà từ nguyên học Barry Popik nói với tờ HuffPost: “Anh ấy phát hiện ra rằng Charles Gordon Green của tờ Boston Morning Post đã nghĩ ra nó như một trò đùa đánh vần được các tờ báo chia sẻ, giống như một meme trên internet từ thời xa xưa. 'OK' có nghĩa là 'tất cả đều đúng.' Đó phải ghi là 'AC', nhưng khi biến tấu là một trò đùa lại ghi là OK.

Thật vậy, sự xuất hiện đầu tiên được biết đến của OK với ý nghĩa này xuất phát từ một đoạn trong số ra ngày 23 tháng 3 năm 1839 của tờ The Boston Morning Post, mô tả các hoạt động của một tổ chức châm biếm có tên là Anti-Bell Ringing Society.

Các đề cập sau đó về "OK - tất cả đều đúng" đã xuất hiện trên tờ The Boston Morning Post trong những ngày và tuần tiếp theo, và thuật ngữ này nhanh chóng đến được với các tờ báo khác như The Baltimore Sun và The Philadelphia Gazette .

Loại lỗi chính tả cố ý này gợi nhớ đến các mốt ngôn ngữ mới nhất, chẳng hạn như việc sử dụng “kewl” hoặc “kool” thay vì “cool” và các từ viết tắt phổ biến như LOL và NSFW.

“Chúng tôi coi lỗi chính tả cố ý là một hiện tượng hiện đại, nhưng tôi thích giai đoạn đó của lịch sử Hoa Kỳ - những năm 1830 và 40, bởi vì có vẻ như đó là thời điểm mà người Mỹ thực sự bắt đầu vui vẻ với ngôn ngữ của họ và làm những việc như nghĩ ra đổi mới sáng tạo,” Ben Zimmer, nhà từ điển học và chuyên mục của Wall Street Journal cho biết.

Từ 'OK' thực sự là gì mà 'độc chiếm' ngôn ngữ cả thế giới ai cũng thích dùng? - Ảnh 3

“OK phát triển từ một kiểu chơi chữ viết tắt phổ biến ở Mỹ và Anh vào thời điểm đó, rất lâu trước khi nói bằng văn bản. Thật buồn cười vì nó kết hợp hai xu hướng vui nhộn, lỗi chính tả hài hước và mốt viết tắt cho các cụm từ.”

Các cách viết tắt khác của các từ sai chính tả vào khoảng thời gian đó bao gồm KY nghĩa là “know yuse” có nghĩa là “Know Use (biết cách sử dụng)” và KG nghĩa là ''know go nghĩa là biết cách đi''

Trước OK là OW, là từ phiên bản sai chính tả của Oll Wright-All right (được thôi).

Điều đó xuất hiện đầu tiên trên tờ The Boston Morning Post và sau đó OK xuất hiện. Người biên tập đã có rất nhiều niềm vui với điều này.

Tuy nhiên, chúng ta có thể phải cảm ơn chính trị vì đã đẩy OK lên một tầm cao mới.

Mọi người đã có lúc cho rằng nó xuất phát từ biệt danh 'Old Kinderhook' của Martin Van Buren trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1840. Có những nút có nội dung 'OK', vì vậy mọi người cho rằng chiến dịch của ngài Van Buren đã nghĩ ra nó. Do sinh ra tại thị trấn Kinderhook thuộc New York nên Tổng thống Buren đã dùng khẩu hiệu: "Old Kinderhook was ‘oll korrect’".

Những người ủng hộ đương kim đảng Dân chủ thậm chí còn thành lập “Câu lạc bộ OK”, một số câu lạc bộ có khẩu hiệu “OK là OK!” Nhưng các đối thủ Đảng Whig của Van Buren đã sử dụng OK theo một cách rất khác, để bôi nhọ người tiền nhiệm và người cố vấn của ông là Andrew Jackson.

Một số tháng 3 năm 1840 của The New York Herald đã lan truyền hoặc bắt nguồn tin đồn rằng ông Jackson mù chữ và tin rằng cụm "tất cả đều đúng" được đánh vần là "ole kurrek", nhưng ông đã viết OK trên các tài liệu chính thức để biểu thị sự chấp thuận. Vì vậy, huyền thoại đã lan rộng, đưa OK vào cuộc trò chuyện quốc gia. 

Thực tế là OK đã quản lý để duy trì một vị trí như vậy trong ngôn ngữ hàng ngày ở Hoa Kỳ và vượt xa thế giới nói tiếng Anh, ít nhất phải nói là rất ấn tượng. Nhà ngôn ngữ học quá cố Allan Metcalf thậm chí đã viết một cuốn sách có tên “OK: Câu chuyện không tưởng về từ vĩ đại nhất của nước Mỹ” và đề xuất một ngày lễ gọi là “Ngày OK” vào ngày 23 tháng 3 để kỷ niệm lần trích dẫn đầu tiên được biết đến vào ngày 23 tháng 3 năm 1839.

“Tôi đồng ý với quan điểm của Allan Metcalf trong cuốn sách của ông rằng đó là một lịch sử cực kỳ khó xảy ra, rằng chữ viết tắt gồm hai từ này xuất phát từ một trào lưu hài hước nào đó vào những năm 1830 có thể chiếm lĩnh thế giới,” anh Zimmer nói.

“Điều đó chứng tỏ rằng ngôn ngữ phát triển theo những cách không ngờ tới. Những thứ mà mọi người thấy thú vị và muốn sử dụng có thể đến từ đủ loại nguồn khác nhau.”

Từ 'OK' thực sự là gì mà 'độc chiếm' ngôn ngữ cả thế giới ai cũng thích dùng? - Ảnh 4

Anh Zimmer tin rằng việc xem xét các ví dụ trong quá khứ, chẳng hạn như OK, có thể giúp chúng ta hiểu cách mọi người đổi mới ngôn ngữ ngày nay thông qua các meme và tiếng lóng trực tuyến, vẫn bao gồm các từ viết tắt hài hước. Mặc dù chúng ta coi ngôn ngữ của quá khứ là trang trọng vì chúng ta đã quen với nó qua văn học và văn bản phi hư cấu, nhưng chúng ta có thể tìm thấy cách viết bình thường và vui vẻ hơn ở những nơi như mẩu truyện tranh cũ và cột báo hài hước.

Anh Zimmer chia sẻ thêm: “Bạn có thể thấy rằng có sự thôi thúc này đã có từ lâu trước công nghệ và truyền thông hiện đại. Bạn chỉ có thể sử dụng báo ngày xưa để truyền bá những điều sáng tạo này. Điều đó thật hấp dẫn đối với tôi. Tôi thích cách chúng ta có thể thấy sự vui tươi của ngôn ngữ thông qua một ví dụ như OK. Mọi người có các khối ngôn ngữ xây dựng theo ý của họ và luôn có thể nghĩ ra một cái gì đó mới lạ.”

Theo Huffpost

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