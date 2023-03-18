Hài hước chuyện chú rễ đòi hủy hôn chỉ vì điểm trung học của cô dâu quá thấp

Thế giới 18/03/2023 06:25

Câu chuyện gần đây đã thu hút mạng xã hội khi chú rễ đòi hủy hôn cô dâu vì lý do điểm ở lơp s12 của nàng quá kém.

Hài hước chuyện chú rễ đòi hủy hôn chỉ vì điểm trung học của cô dâu quá thấp - Ảnh 1

Rất hiếm khi các cặp đôi hủy bỏ đám cưới của họ vì những khác biệt đáng kể về đạo đức hoặc ý thức hệ. Ngược lại, việc hủy bỏ đám cưới vì kết quả thi quá hạn là điều càng không bình thường.

Tuy nhiên, chú rể nhấn mạnh tầm quan trọng của sự xuất sắc trong giáo dục. Vì không hài lòng với thành tích thời trung học của cô dâu, anh đã quyết định hủy bỏ đám cưới.

Sự việc kỳ lạ xảy ra ở quận Kannauj của bang Uttar Pradesh, thuộc khu phố Tirva Kotwali

Chú rể nói với bố cô dâu rằng thành tích học tập kém cỏi của cô gái ở lớp 12 là lý do tại sao anh ấy hủy bỏ đám cưới của họ.

Nhưng trái ngược với những gì nhà trai nói, bố cô dâu cho biết nhà trai hủy cưới vì của hồi môn không đủ.

Vì gia đình cô dâu không đủ khả năng chi trả cho yêu cầu của hồi môn của chú rể nên đám cưới được cho là đã bị hoãn lại.

Hài hước chuyện chú rễ đòi hủy hôn chỉ vì điểm trung học của cô dâu quá thấp - Ảnh 2

Trong khi điều này xảy ra, nghi lễ Godh Bharai (nơi những người phụ nữ trong gia đình chú rể chính thức đón cô dâu) đã diễn ra.

Sau Godh Bharai, chú rể quyết định hoãn đám cưới. Vì vậy, bố của cô dâu đã đến cảnh sát để báo cáo tình hình của con gái mình.

Người cha cho biết trong đơn khiếu nại rằng ông đã lên kế hoạch gả con gái Soni của mình cho Sonu, con trai của Ramshankar đến từ làng Baganwa. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2022, buổi lễ 'Godh Bharai' đã diễn ra.

Cha của cô dâu đã chi 60.000 Rs (hơn 17 triệu vnđ) cho đám cưới, trong đó có chiếc nhẫn vàng cho chú rể trị giá 15.000 Rs (hơn 4 triệu vnđ).

 

Sau vài ngày, nhà trai lại đòi của hồi môn.

Hài hước chuyện chú rễ đòi hủy hôn chỉ vì điểm trung học của cô dâu quá thấp - Ảnh 3

Sau khi nghe cha cô dâu nói rằng ông không đủ khả năng cung cấp thêm của hồi môn, chú rể đã hủy bỏ hôn lễ và nói rằng không hài lòng với kết quả lớp X của cô. Cảnh sát hiện đang hỗ trợ cả hai gia đình đàm phán một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột.

Theo Indiatimes

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