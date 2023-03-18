6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới'

Thế giới 18/03/2023 06:24

Kể từ khi ChatGPT và các ứng dụng AI khác bùng nổ trên thị trường, chúng ta có thể khám phá xem có thể sử dụng chúng với những chức năng đặc biệt nào.

Chat GPT có thể viết một plugin WordPress đầy đủ tính năng giúp bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi thắc mắc của mình. Chat GPT cũng có thể chuyển đổi văn bản thành các kiểu khác nhau, bao gồm kiểu Shakespeare, C3PO và Harry Potter.

6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có vẻ như Chat GPT là toàn năng. Nhưng điều này thực tế là không thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nhiều điều mà Chat GPT không thể thực hiện nhé.

1. Chat GPT sẽ không viết gì về sự kiện sau năm 2021

Là một mô hình ngôn ngữ AI, chat GPT đã được cài đặt trên một bộ dữ liệu văn bản lớn giới hạn đến năm 2021. Điều này có nghĩa là sẽ không có quyền truy cập thông tin hoặc sự kiện xảy ra sau ngày đó.

Mặc dù có quyền truy cập vào vô số dữ liệu và thông tin lịch sử, nhưng các sự kiện, tin tức hoặc cập nhật hiện tại đã xảy ra kể từ ngày giới hạn dữ liệu sẽ không có sẵn.

2. Chat GPT sẽ không dự đoán kết quả trong tương lai của các sự kiện thể thao hoặc chính trị

Chat GPT có thể xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu bao gồm dữ liệu lịch sử về các sự kiện thể thao và các tin tức chính trị. Tuy nhiên, việc đưa ra dự đoán chính xác về các loại sự kiện này không phải lúc nào cũng đơn giản.

6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hơn nữa, chúng ta là người đưa ra quyết định và có thể thay đổi hành vi của mình dựa trên nhiều yếu tố, vì vậy rất khó để dự đoán kết quả của một sự kiện một cách chắc chắn tuyệt đối.

Khi nói đến các sự kiện thể thao, động lực, chấn thương và thậm chí cả điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến kết quả của một trận đấu. Trong chính trị, dư luận, phương tiện truyền thông và hoàn cảnh thay đổi đều ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử.

Mặc dù các mô hình AI có thể được sử dụng để đưa ra dự đoán, nhưng chúng chỉ có được dữ liệu mà chúng được cài đặt và không thể tính đến tất cả các biến xảy ra liên quan đến các loại sự kiện này.

3. Chat GPT không thảo luận về các vấn đề chính trị đảng phái

Mục tiêu của chat GPT  cung cấp phản hồi khách quan nhiều thông tin cho các truy vấn của người dùng. Các vấn đề chính trị của  thể gây tranh cãi chia rẽ.  một mô hình AI, chat GPT không quyền xác nhận hay tán thành bất kỳ quan điểm cụ thể nào.

Ngoài ra, một số người dùng thể xem các cuộc thảo luận về các vấn đề đảng phái thiên vị hoặc xúc phạm. Đó một hình ngôn ngữ được thiết kế cho nhiều người dùng với nền tảng niềm tin khác nhau, vậy, điều quan trọng giữ thái độ trung lập tránh tạo ra môi trường gây hấn hoặc chia rẽ. 

4. Chat GPT sẽ không hỗ trợ tra cứu web

Chat GPT  thể tìm xử thông tin từ web. Nhưng câu trả lời chỉ dựa trên thông tin được đào tạo trong hình mà chat GPT được lập trình. Internet thể được sử dụng như một nguồn thông tin, nhưng không quyền truy cập vào dữ liệu hiện tại hoặc thời gian thực.

6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý việc cung cấp thông tin từ Internet thể vi phạm bản quyền quyền sở hữu trí tuệ. Chat GPT sẽ phải tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác tránh chia sẻ thông tin chưa được công khai hoặc bạn không được phép chia sẻ.

5. Chat GPT không phải lúc nào cũng chính xác

Chat GPT phản hồi dựa trên dữ liệu thông tin được cài đặt. Mặc  ứng dụng cố gắng cung cấp câu trả lời chính xác hữu ích cho câu hỏi của người dùng, nhưng không thể đảm bảo tính chính xác của câu trả lời.

Điều này do dữ liệu thông tin được cài đặt thể không đầy đủ hoặc chưa cập nhật, đồng thời thể các sắc thái độ phức tạp trong các chủ đề cụ thể hình app không phù hợp.

6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

6. Chat GPT không bị hỏng

Hiệu suất của chat GPT phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như chất lượng cấu trúc của thông tin đầu vào do người dùng cung cấp, độ phức tạp của câu hỏi hoặc nhiệm vụ các tài nguyên cần thiết sẵn cho hệ thống.

Các sự cố kỹ thuật lỗi lập trình chẳng hạn như sự cố cấp phát bộ nhớ, lỗi phần mềm các sự cố khác ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị thể khiến thiết bị gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động. Ngoài ra, rất khó để hiểu ý định của người dùng bối cảnh truy vấn, điều này thể dẫn đến lỗi câu trả lời không đầy đủ.

6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hiệu suất của chat GPT cũng phụ thuộc vào chất lượng số lượng dữ liệu được cài đặt. Nếu dữ liệu bị hạn chế  thể dẫn đến câu trả lời không chính xác hoặc không đầy đủ cho một số loại truy vấn nhất định.

Nói chung, nếu bạn cố đẩy Chat GPT vào các câu trả lời dài hoặc sâu, xu hướng bị hỏng. Câu trả lời từ 500 đến 700 từ được, nhưng nếu bạn đưa ra thứ đó yêu cầu hàng nghìn từ thì hệ thống sẽ bỏ qua yêu cầu.

Công bằng nói, Chat GPT đã trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất mọi thời đại. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự cải tiến  chắc chắn sẽ bị lỗi theo thời gian nếu người dùng liên tục truy cập.

Theo Zdnet

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