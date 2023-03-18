6 điều Chat GPT không thể làm dù được mệnh danh là 'bộ não của thế giới'

Có vẻ như Chat GPT là toàn năng. Nhưng điều này thực tế là không thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nhiều điều mà Chat GPT không thể thực hiện nhé.

Chat GPT có thể viết một plugin WordPress đầy đủ tính năng giúp bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi thắc mắc của mình. Chat GPT cũng có thể chuyển đổi văn bản thành các kiểu khác nhau, bao gồm kiểu Shakespeare, C3PO và Harry Potter.

Là một mô hình ngôn ngữ AI, chat GPT đã được cài đặt trên một bộ dữ liệu văn bản lớn giới hạn đến năm 2021. Điều này có nghĩa là sẽ không có quyền truy cập thông tin hoặc sự kiện xảy ra sau ngày đó.

1. Chat GPT sẽ không viết gì về sự kiện sau năm 2021

Mặc dù có quyền truy cập vào vô số dữ liệu và thông tin lịch sử, nhưng các sự kiện, tin tức hoặc cập nhật hiện tại đã xảy ra kể từ ngày giới hạn dữ liệu sẽ không có sẵn.

2. Chat GPT sẽ không dự đoán kết quả trong tương lai của các sự kiện thể thao hoặc chính trị

Chat GPT có thể xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu bao gồm dữ liệu lịch sử về các sự kiện thể thao và các tin tức chính trị. Tuy nhiên, việc đưa ra dự đoán chính xác về các loại sự kiện này không phải lúc nào cũng đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, chúng ta là người đưa ra quyết định và có thể thay đổi hành vi của mình dựa trên nhiều yếu tố, vì vậy rất khó để dự đoán kết quả của một sự kiện một cách chắc chắn tuyệt đối.

Khi nói đến các sự kiện thể thao, động lực, chấn thương và thậm chí cả điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến kết quả của một trận đấu. Trong chính trị, dư luận, phương tiện truyền thông và hoàn cảnh thay đổi đều ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử.

Mặc dù các mô hình AI có thể được sử dụng để đưa ra dự đoán, nhưng chúng chỉ có được dữ liệu mà chúng được cài đặt và không thể tính đến tất cả các biến xảy ra liên quan đến các loại sự kiện này.

3. Chat GPT không thảo luận về các vấn đề chính trị đảng phái

Mục tiêu của chat GPT là cung cấp phản hồi khách quan và nhiều thông tin cho các truy vấn của người dùng. Các vấn đề chính trị của có thể gây tranh cãi và chia rẽ. Là một mô hình AI, chat GPT không có quyền xác nhận hay tán thành bất kỳ quan điểm cụ thể nào.

Ngoài ra, một số người dùng có thể xem các cuộc thảo luận về các vấn đề đảng phái là thiên vị hoặc xúc phạm. Đó là một mô hình ngôn ngữ được thiết kế cho nhiều người dùng với nền tảng và niềm tin khác nhau, vì vậy, điều quan trọng là giữ thái độ trung lập và tránh tạo ra môi trường gây hấn hoặc chia rẽ.

4. Chat GPT sẽ không hỗ trợ tra cứu web

Chat GPT có thể tìm và xử lý thông tin từ web. Nhưng câu trả lời chỉ dựa trên thông tin được đào tạo trong mô hình mà chat GPT được lập trình. Internet có thể được sử dụng như một nguồn thông tin, nhưng nó không có quyền truy cập vào dữ liệu hiện tại hoặc thời gian thực.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là việc cung cấp thông tin từ Internet có thể vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Chat GPT sẽ phải tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và tránh chia sẻ thông tin chưa được công khai hoặc bạn không được phép chia sẻ.

5. Chat GPT không phải lúc nào cũng chính xác

Chat GPT phản hồi dựa trên dữ liệu và thông tin được cài đặt. Mặc dù ứng dụng cố gắng cung cấp câu trả lời chính xác và hữu ích cho câu hỏi của người dùng, nhưng không thể đảm bảo tính chính xác của câu trả lời.

Điều này là do dữ liệu và thông tin được cài đặt có thể không đầy đủ hoặc chưa cập nhật, đồng thời có thể có các sắc thái và độ phức tạp trong các chủ đề cụ thể mà mô hình app không phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

6. Chat GPT không bị hỏng

Hiệu suất của chat GPT phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như chất lượng và cấu trúc của thông tin đầu vào do người dùng cung cấp, độ phức tạp của câu hỏi hoặc nhiệm vụ và các tài nguyên cần thiết có sẵn cho hệ thống.

Các sự cố kỹ thuật và lỗi lập trình chẳng hạn như sự cố cấp phát bộ nhớ, lỗi phần mềm và các sự cố khác ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị có thể khiến thiết bị gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động. Ngoài ra, rất khó để hiểu ý định của người dùng và bối cảnh truy vấn, điều này có thể dẫn đến lỗi và câu trả lời không đầy đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Hiệu suất của chat GPT cũng phụ thuộc vào chất lượng và số lượng dữ liệu được cài đặt. Nếu dữ liệu bị hạn chế có thể dẫn đến câu trả lời không chính xác hoặc không đầy đủ cho một số loại truy vấn nhất định.

Nói chung, nếu bạn cố đẩy Chat GPT vào các câu trả lời dài hoặc sâu, nó có xu hướng bị hỏng. Câu trả lời từ 500 đến 700 từ là được, nhưng nếu bạn đưa ra thứ gì đó yêu cầu hàng nghìn từ thì hệ thống sẽ bỏ qua yêu cầu.

Công bằng mà nói, Chat GPT đã trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất mọi thời đại. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự cải tiến và chắc chắn sẽ bị lỗi theo thời gian nếu người dùng liên tục truy cập.

Theo Zdnet