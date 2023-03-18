Chàng trai gây sốt khi nuôi cá sấu làm thú cưng: Chăm như em bé, không ngại ôm hôn mỗi ngày

Anh Jonathan Araiza đến từ San Luis Potosi, Mexico đã sở hữu thú cưng độc lạ khiến nhiều người xôn xao chính là một bé cá sấu. Anh ấy đã so sánh việc nuôi một con cá sấu làm thú cưng với việc nuôi một con chó là giống như nhau, chúng đều là những dộng vật đáng yêu.

Anh đã đặt tên cho cá sấu là Gamora. Cô cá sấu được đặt tên như vậy vì Gamora có tính cách tương đồng với nhân vật hoạt hình Gamora trong bộ truyện tranh của Marvel. Cô cá sấu có thể leo cầu thang và sẽ di chuyển vào và ra khỏi một cái ao mà chủ nhân của đã xây dựng đặc biệt cho để có thể săn cá theo ý muốn.

Anh Araiza, 29 tuổi, cho biết anh nghĩ dành thời gian cho con cá sấu là "bình thường", thậm chí còn cho phép nó đi lại tự do trong nhà và ngủ trên giường của mình. Anh chàng thuần phục cá sấu và để nó ngủ trên giường của mình như một thú cưng chính hiệu.

Anh Araiza đã giải thích với tờ NeedToKnow.Onlin rằng: "Tôi gọi nàng cá sấu này như vậy bởi vì nó là một con vật nhỏ, có màu xanh lá cây, khi mới mua về vẫn có tính cách hung dữ. Loài của cô cá sấu được biết đến với hành vi hung dữ trong tự nhiên, nhưng mặt khác, nàng cá sấu tôi nuôi có một tính cách dễ chịu hơn hẳn, thậm chí còn cá sấu nhà tôi còn có thể làm người mẫu trong các video và buổi chụp hình."

Anh khẳng định rằng mặc dù con cá sấu ngọt ngào của anh là thú cưng khác thường, nhưng nó không nguy hiểm như mọi người vẫn nghĩ.

"Thực tế là Gamora cho bạn bế nó, như vậy nó cũng chẳng đến nỗi tệ nhỉ?!", Araiza hài hước kể.

"Có rất ít trường hợp cá sấu có thể thích nghi với điều kiện nuôi nhốt tốt như nó" anh chia sẻ thêm. Anh cũng cho biết trước đó cũng đã từng sở hữu những con vật kỳ lạ và sẽ nuôi bé cá sấu này cả đời. Araiza rất thành thạo về thói quen tỉ mỉ và việc bảo trì cần thiết để chăm sóc đúng cách cho con cá sấu cưng của mình, vì trước đó anh ấy đã sở hữu những con vật kỳ lạ và có kinh nghiệm chăm sóc chúng.

Chế độ ăn uống của cá sấu Gamora bao gồm thỏ, chuột, thịt bò, thịt gà và một số động vật có vỏ được mua trước khi giết mổ tại trại giống. Anh giải thích tầm quan trọng của việc luôn kiểm soát được nhiệt độ: "Ngay khi thức dậy, tôi sẽ kiểm tra bộ điều nhiệt kỹ thuật số để xem nhiệt độ ở nơi đó có ổn không, thông thường môi trường hơi lạnh sẽ không phù hợp với bé cưng nhà tôi, nhưng đó là thứ có thể điều chỉnh được bằng cách bật máy sưởi."

Sau khi kiểm tra nhiệt độ, Araiza vệ sinh bộ lọc nước hàng ngày để tránh nước bẩn và đảm bảo đáy không có mảnh vụn. Anh ấy tiếp tục tâm tình: "Tôi đã kiểm tra vết trầy xước của cô cá sấu, nhìn chung cô ấy vẫn ổn. Khi tôi chăm sóc, bé cá sấu thường ra ngoài hoặc đã ở trong vùng khô ráo của mình để chờ tắm nắng''.

Hai con chó giống Chihuahua, một bộ sưu tập rùa độc lạ và một số rùa cá sấu cũng nằm trong số những vật nuôi khác của anh Araiza. Điều thú vị là bạn gái của anh ấy cũng thích bé cá sấu Gamora và cũng có bộ sưu tập bò sát của riêng cô ấy. Bất chấp vẻ ngoài của những con bò sát, sở thích và tình thương sẽ giúp cô bạn gái của tôi làm nên những điều người khác không thể và thực tế là bạn gái của tôi cũng nuôi bò sát làm thú cưng nên việc làm thân với chúng dễ dàng hơn nhiều.

Theo Indiatimes