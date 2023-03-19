Chú rể phải đi bộ suốt đêm, vượt 28 km để 'rước nàng về dinh' do tài xế có hành động khó đỡ

Thế giới 19/03/2023 10:43

Tại Ấn Độ thường có những câu chuyện độc lạ mà hiếm ai nghĩ ra được, gần đây một câu chuyện phải đi bộ đón dâu vì tài xế toàn bang làm điều khó hiểu khiến mạng xã hội không khỏi ngỡ ngàng.

Một câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở trên phim đã xuất hiện trong một đám cưới tại Ấn Độ.

Do cuộc đình công của những người lái xe, câu chuyện hi hữu đã xảy ra khi chú rể và gia đình phải đi bộ 28 km đến làng của cô dâu ở quận Rayagada của Odisha để tham dự đám cưới.

Chú rể phải đi bộ suốt đêm, vượt 28 km để 'rước nàng về dinh' do tài xế có hành động khó đỡ - Ảnh 1

Gia đình họ đã đi bộ từ Sunakhandi panchayat ở Kalyansinghpur suốt đêm thứ Năm đến làng Dibalapadu, nơi họ sẽ kết hôn vào ngày thứ Sáu. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chú rể, gia đình và một vài phụ nữ đã cùng nhau đi bộ vào ban đêm trông khó có thể tin được. 

"Không có phương tiện giao thông vì các tài xế đình công. Chúng tôi đã phải đi bộ cả đêm để đến làng. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”, một người nhà của chú rể ngậm ngùi chia sẻ. 

Đám cưới sẽ được cử hành long trọng vào sáng thứ Sáu. Chú rể cùng gia đình sẽ ở lại nhà gái chờ hiệp hội tài xế rút đình công để có thể về quê. 

Chú rể phải đi bộ suốt đêm, vượt 28 km để 'rước nàng về dinh' do tài xế có hành động khó đỡ - Ảnh 2

Tài xế Ekta Mahasangh đã phát động một cuộc đình công vô thời hạn trên toàn tiểu bang từ thứ Tư, anh ta đã yêu cầu các biện pháp bảo trợ xã hội như bảo hiểm, lương hưu và thành lập ban phúc lợi xã hội. Cuộc đình công của các tài xế phương tiện thương mại ở Odisha đã bị đình chỉ trong 90 ngày vào hôm thứ Sáu sau khi chính quyền bang đảm bảo rằng mọi yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng.

Thông báo từ hiệp hội những người lái xe như tài xế Ekta Mahasangh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thư ký PK Jena và DGP SK Bansak kêu gọi những người lái xe đình công rút lại cuộc biểu tình của họ. 

Chú rể phải đi bộ suốt đêm, vượt 28 km để 'rước nàng về dinh' do tài xế có hành động khó đỡ - Ảnh 3

Chú của cô dâu cho biết khi được phỏng vấn trên tờ India Times rằng: "Chúng tôi là người đã quen với việc đi bộ đường dài. Chúng tôi cũng thông thuộc đường sá ngay cả vào ban đêm và việc đi bộ để tổ chức đám cưới là chuyện bình thường.Tuy nhiên, các phương tiện đã được sử dụng trong vài năm qua để giúp cô dâu và chú rễ tiến hành lễ cưới dễ dàng hơn."

Chú rể phải đi bộ suốt đêm, vượt 28 km để 'rước nàng về dinh' do tài xế có hành động khó đỡ - Ảnh 4

Cuộc đình công của hơn hai nghìn tài xế đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của mọi người, kể cả người đi làm và khách du lịch. Việc này cũng đẩy giá các nhu yếu phẩm cơ bản lên cao khiến nó trở thành vấn đề nóng được xã hội quan tâm nhiều hơn.

Theo Indiatimes

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